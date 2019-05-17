Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes
THY Avrupa Ligi Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Barcelona'yı eleyerek Final Four'a katılma hakkı elde eden Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Final Four'da Fenerbahçe'yi 73-92 mağlup eden Anadolu Efes, EuroLeague'de finale yükselen taraf oldu.
Anadolu Efes'in finaldeki rakibi CSKA Moskova ile Real Madrid arasında oynanacak maçın galibi olacak. Bu karşılaşma ise saat 22'de oynanacak.
Larkin de tarih yazdı
Anadolu Efes ve koç Ergin Ataman ilkleri başarırken, gecenin yıldızı Shane Larkin de 43 verimlilik puanına ulaştı. Böylelikle Larkin, EuroLeague Final Four tarihindeki en yüksek verimlilik puanına ulaşan oyuncu olmayı başardı.
Datome de alkışladı
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Luigi Datome, saha kenarında maçın yıldızı Shane Larkin'i alkışladı.
Maçın hareketi
İkinci periyotta bitime 7 saniye kala Anadolu Efesli James Anderson'ın, Larkin'in şık pasında bulduğu 3 sayılık basket-faul...
Maçın yıldızı:
Shane Larkin (Anadolu Efes)
30 sayı, 7 ribaund, 7 asist
Takımı Anadolu Efes'i maestro gibi yöneten Shane Larkin, yaptığı her hamleyle nasıl büyük bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi.
Maçın kırılma anı
Üçüncü çeyrekte bitime 1:55 kala Anadolu Efes skoru 66-55'e getirip farkı 11 sayıya çıkararak psikolojik üstünlük kurmayı bildi.
SALON: Fernando Buesa
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah
FENERBAHÇE BEKO: Green 13, Melli 9, Melih Mahmutoğlu 5, Kalinic 12, Biberovic, Sloukas 8, Guduric 8, Vesely 14, Sinan Güler, Ali Muhammed 4, Ahmet Düverioğlu
ANADOLU EFES: Larkin 30, Beaubois 2, Doğuş Balbay, Motum 9, Moerman 7, Pleiss, Micic 25, Anderson 10, Dunston 9, Simon
1'İNCİ PERİYOT: 20-19
İLK YARI: 40-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-68
Fenerbahçe Beko - Andolu Efes maçının istaitsikleri için tıklayınız...
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