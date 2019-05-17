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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.05.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes

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Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi Final Four'da Fenerbahçe Beko ile Barcelona'yı eleyerek Final Four'a katılma hakkı elde eden Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Final Four'da Fenerbahçe'yi 73-92 mağlup eden Anadolu Efes, EuroLeague'de finale yükselen taraf oldu.

Anadolu Efes'in finaldeki rakibi CSKA Moskova ile Real Madrid arasında oynanacak maçın galibi olacak. Bu karşılaşma ise saat 22'de oynanacak. 

Larkin de tarih yazdı

Anadolu Efes ve koç Ergin Ataman ilkleri başarırken, gecenin yıldızı Shane Larkin de 43 verimlilik puanına ulaştı. Böylelikle Larkin, EuroLeague Final Four tarihindeki en yüksek verimlilik puanına ulaşan oyuncu olmayı başardı.

Datome de alkışladı

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Luigi Datome, saha kenarında maçın yıldızı Shane Larkin'i alkışladı.


Maçın hareketi

İkinci periyotta bitime 7 saniye kala Anadolu Efesli James Anderson'ın, Larkin'in şık pasında bulduğu 3 sayılık basket-faul...

Maçın yıldızı:

Shane Larkin (Anadolu Efes)

30 sayı, 7 ribaund, 7 asist

Takımı Anadolu Efes'i maestro gibi yöneten Shane Larkin, yaptığı her hamleyle nasıl büyük bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi.

Maçın kırılma anı

Üçüncü çeyrekte bitime 1:55 kala Anadolu Efes skoru 66-55'e getirip farkı 11 sayıya çıkararak psikolojik üstünlük kurmayı bildi.

SALON: Fernando Buesa
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah
FENERBAHÇE BEKO: Green 13, Melli 9, Melih Mahmutoğlu 5, Kalinic 12, Biberovic, Sloukas 8, Guduric 8, Vesely 14, Sinan Güler, Ali Muhammed 4, Ahmet Düverioğlu
ANADOLU EFES: Larkin 30, Beaubois 2, Doğuş Balbay, Motum 9, Moerman 7, Pleiss, Micic 25, Anderson 10, Dunston 9, Simon
1'İNCİ PERİYOT: 20-19
İLK YARI: 40-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-68

Fenerbahçe Beko - Andolu Efes maçının istaitsikleri için tıklayınız...

 

 

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