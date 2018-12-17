Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yanal'lı ilk mücadele!

Doğum gününde Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk maçına çıkacak olan Ersun Yanal, BB Erzurumspor karşısında yeni yaşının ilk hediyesini almak için en iyi 11'ini sahaya sürecek. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan Fenerbahçe ve BB Erzurumspor, Kadıköy'de üç puan için çetin bir mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, futbol otoritelerinin yakından takip edeceği karşılaşmaya dair bazı bilgiler

FENERBAHÇE BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16. Haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u ağırlayacak. 17 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadelede, Aleks Taşçığolu ve Serkan Ok yardımcılıkları üstlenecek.

'YANAL'LI İLK MÜCADELE

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayla Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak.



Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı.



Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal'ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014'te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014'te Chelsea ve Beşiktaş'ın da katıldığı Kadıköy'deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.



ERSUN YANAL'LA KADIKÖY'DEKİ LİG MAÇLARINDA YENİLGİ YOK



Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi.



Yanal'ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.



ERSUN YANAL'IN DOĞUM GÜNÜ



Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verecek.



Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, iki özel günü aynı anda yaşayacak.



FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İÇİN SAHADA



Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatını da durdurmaya çalışacak.



Ligde 3 maçtır kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladığı 14 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.



Fenerbahçe'yle aynı puanda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftaya 16. sırada girdi.



Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncular Jailson Marques Siqueira ile Roberto Soldado, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak.

"BULUNDUĞUMUZ YERİ KABULLENEMİYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, ara transfer döneminde en az iki golcüyü takıma katmayı planladıklarını belirterek, teknik rapor doğrultusunda eksik mevkilere de transfer yapmak istediklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi yaptığı transferlere rağmen geride kalan 15 haftada istediği performansı sergileyemedi.



Geride kalan haftalarda 7 maçı mağlubiyetle tamamlayan mavi-beyazlı takım, ikisi rakip oyuncuların kendi kalelerine gönderdiği goller olmak üzere 13 gol atıp, 19 kez de meşin yuvarlağı ağlarında gördü.



Takıma takviye kararı alan kulüp yönetimi ise teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda ara transfer döneminde transfer yapmak için kolları sıvadı.



Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum halkı olarak takımlarının ligde kalmasını çok arzu ettiklerini söyledi.



Tanıtıma önemli katkı veren futbolu bir yaşam unsuru haline getirmek istediklerine işaret eden Sekmen, bu sayede şehrin kaynaşması ve insanların sosyalleşmesinin önünün açılacağına dikkati çekti.



Futbolun çok güzel bir aktivite olduğunu aktaran Sekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğumuz yeri kabullenemiyoruz, bize uygun değil. Buradan kurtulmanın gayreti içerisinde olacağız. Zaman zaman çok güzel futbol oynamamıza rağmen gol atamadığımız ve fırsatları değerlendiremediğimiz için sıkıntı çekiyoruz. Önümüzdeki iki maçı en az hasarla atlatmayı hedefliyoruz."



"ARZUMUZ EN AZ İKİ GOLCÜYÜ TAKIMA KAZANDIRMAK"



Sekmen, ara transfer dönemi başladığı andan itibaren gerekeni yapacaklarını dile getirerek, "Süper Lig'de ilk senemiz. Gerekli hazırlıkları yaptık ama yaptığınız transferler her zaman isabetli olmuyor. Arzu ettiğimiz yerde değiliz. Gol atma konusunda hakikaten sıkıntı çekiyoruz. Arzumuz en az iki golcüyü takıma kazandırmak. Teknik heyetin vereceği rapora göre belki başka mevkilerdeki talepleri de yerine getireceğiz." diye konuştu.



Ligin 16. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Sekmen, "Fenerbahçe ülkenin sayılı kulüplerinden biri. Şu ana kadar arzu edilen oyunu oynayamadı ama yeni bir teknik heyetle karşımıza çıkacaklar. En az 1 puanla oradan dönmeyi arzu ediyoruz. Top yuvarlak, ne olacağı belli olmaz. Karşımızda güçlü bir takım var ama amacımız en az kayıpla geri dönmek." şeklinde görüş belirtti.