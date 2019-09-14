Fenerbahçe, Basri Dirimlili'yi ölümünün 22. yılında andı
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 22. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 22. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını 1953-1963 yıllarında giyen 'Mehmetçik' lakaplı Basri Dirimlili'yi vefatının 22. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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