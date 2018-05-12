Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Tarih değişti
Fenerbahçe başkanlık seçimi için yeni gelişmeler ortaya çıktı. Normalde 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe başkanlık seçimi, salt çoğunluğun bulunması halinde mayıs ayının son haftası yapılacak. İlk gün saat 10.30'da başlayacak olan seçim programı, ikinci gün saat 17.00'a kadar devam edecek. Peki, son açıklamalara göre Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte, seçim takvimi ve yeni detaylar
Yaklaşık 25 bin üyenin katılımıyla gerçekleşeceği düşünülen Fenerbahçe başkanlık seçimi için yeni gelişmeler yaşandı. Normalde 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan başkanlık seçimi için açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü, salt çoğunluğun elde edilmesi halinde olağan genel kurulun Mayıs ayının son günlerinde gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Peki, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek olan Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Merak edilen detaylarıyla başkanlık seçimi hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimi, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması halinde 26-27 Mayıs tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü’nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda tüzük gereği aranan salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise Genel Kurul, 02 - 03 Haziran 2018 tarihlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
SEÇİM PROGRAMI NASIL OLACAK?
Genel Kurul Toplantısı ilk gün saat 10:30’da başlayacak, Başkanlık Divanı seçiminin ardından, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları okunacak. Genel Kurul Toplantısının ilk gününde raporlar ve gündemdeki tüm maddeler de görüşülecek.
Genel Kurul Toplantısının ikinci günü ise Başkan ve Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kurulların seçimi yapılacak. 2. gün oy verme işlemi, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü’nde 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
KONGRE STATTA YAPILACAK
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım seçimin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı.
Yıldırım: "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" ifadelerini kullandı.
VEFA KÜÇÜK: AİDATLARINI YATIRAN 25 BİN KİŞİ OY KULLANABİLECEK
Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli kongresinde 25 bin 650 kişi oy kullanabilecek.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kongresinde oy kullanabilmek için 25 bin 650 üyenin aidatlarını zamanında yatırdığını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük, "31 Mart'a kadar aidatlarını yatıran 25 bin 650 kişi kongrede oy verebilecek. Tahminim 23 bin civarı bir katılım olması yönünde." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulübün 3 Haziran'daki seçiminde oy kullanabilmek adına üye aidatlarının yatırılması için süre, 31 Mart Cumartesi günü sona ermişti.
Sarı-lacivertlilerin kongresinde başkan adaylığını şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Ali Koç açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünde en yüksek katılımın olduğu 2015 seçiminden yaklaşık iki kat daha fazla üye, bu kongrede oy kullanmaya hak kazandı.
Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar'ın yarıştığı 2015 kongresinde yaklaşık 13 bin 500 kişi oy kullanmak için aidatlarını yatırmıştı. Bu kongrede rakam 25 bin 650 kişiye yükseldi.
Aziz Yıldırım'ın rekor oyla (6 bin 281) kazandığı seçime katılım ise 9 bin 380 olmuştu. Bu rakamın da haziran seçiminde iki kattan daha fazla olması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM KİMDİR?
Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiş, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübünde amatör futbol oynamıştır.
Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Maktaş Mühendislik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteahhitlik hizmetleri vermektedir.
15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.
ALİ KOÇ KİMDİR?
Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice University'den diplomasını aldı. Harvard University'de yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli ve 2 çocuğu bulunmakta.
Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. 30 Mayıs 2015 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü olağan kongresinde bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını açıklamıştır.
22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilmiştir.
Ali Koç aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir. Ali Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer almaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle