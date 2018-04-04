Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 25 bin oy kullanılacak
Fenerbahçe başkanlık seçimi, futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Kulübün şu anki başkanı Aziz Yıldırım ile başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç arasında geçeceği düşünülen Fenerbahçe Başkanlık seçimi, yaz aylarında gerçekleştirilecek. Peki, 20 bin oyun kullanılacağı Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler
Yapılan ilk açıklamalara göre Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçeceği düşünülen Fenerbahçe başkanlık seçimi için sürecin detayları araştırılmaya devam ediliyor. Ülker Spor Arena'da gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe Başkanlık Seçimi'nde katılıma göre ortalama 20 ila 25 bin kişinin oy kullanılması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte, seçim hakkında bazı bilgiler
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Türk spor kamuoyunun yakından takip edeceği Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimi, 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde Ülker Spor Arena'da gerçekleştirilecek. 20-25 bin kişinin oy kullanacağı seçimlerde üyeler, 'aidat.fenerbahce.org' internet sitesinden gerekli işlemleri tamamlayacak. Başkanlık seçiminde yer alabilmek için adayların en az 200 oy alabilmesi gerekecek. Seçimde yarışın ekstra bir katılım olmazsa Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçmesi bekleniyor.
VEFA KÜÇÜK: AİDATLARINI YATIRAN 25 BİN KİŞİ OY KULLANABİLECEK
Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli kongresinde 25 bin 650 kişi oy kullanabilecek.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün kongresinde oy kullanabilmek için 25 bin 650 üyenin aidatlarını zamanında yatırdığını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Küçük, "31 Mart'a kadar aidatlarını yatıran 25 bin 650 kişi kongrede oy verebilecek. Tahminim 23 bin civarı bir katılım olması yönünde." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulübün 3 Haziran'daki seçiminde oy kullanabilmek adına üye aidatlarının yatırılması için süre, 31 Mart Cumartesi günü sona ermişti.
Sarı-lacivertlilerin kongresinde başkan adaylığını şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Ali Koç açıkladı.
Fenerbahçe Kulübünde en yüksek katılımın olduğu 2015 seçiminden yaklaşık iki kat daha fazla üye, bu kongrede oy kullanmaya hak kazandı.
Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar'ın yarıştığı 2015 kongresinde yaklaşık 13 bin 500 kişi oy kullanmak için aidatlarını yatırmıştı. Bu kongrede rakam 25 bin 650 kişiye yükseldi.
Aziz Yıldırım'ın rekor oyla (6 bin 281) kazandığı seçime katılım ise 9 bin 380 olmuştu. Bu rakamın da haziran seçiminde iki kattan daha fazla olması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM KİMDİR?
Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiş, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübünde amatör futbol oynamıştır.
Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Maktaş Mühendislik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteahhitlik hizmetleri vermektedir.
15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.
ALİ KOÇ KİMDİR?
Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice University'den diplomasını aldı. Harvard University'de yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli ve 2 çocuğu bulunmakta.
Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. 30 Mayıs 2015 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü olağan kongresinde bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını açıklamıştır.
22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilmiştir.
Ali Koç aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir. Ali Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer almaktadır.
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