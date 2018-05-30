Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe Kongresi hangi gün?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım devam ediyor. Sarı Lacivertli taraftarları ilgilendirdiği kadar Türk futbolseverlerin de yakından takip edeceği Fenerbahçe başkanlık seçimi, kongreyle birlikte netlik kazanacak. Peki, Fenerabahçe kongresi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kıran kırana geçecek olan başkanlık seçimi hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki başkanının belirleneceği başkanlık seçimi, 2-3 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde gerçekleştirilecek. Üyelerin tamamının katılımıyla icra edilecek olan seçimler, sonuçlarıyla birlikte kamuoyunun bilgisine paylaşılacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 1.ve 2. günü olan 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaralarına yönlendirilecek.

Buna göre Genel Kurul Üyeleri, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile 02 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'dan toplantı bitimine kadar ve 03 Haziran Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında genel kurul giriş kartlarını temin edebilecekler. 03 Haziran Pazar günü de 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile oylarını kullanabilecek.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret etti. Koç, ilk olarak TFF Başkanı ve Demirören Medya Holding Başkanvekili Yıldırım Demirören ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile bir araya geldi. İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal Ali Koç’a bir plaket verdi. Koç daha sonra spor camiasının önde gelen isimlerinin sorularını yanıtlamak üzere spor yazarları, editör ve muhabirlerle buluştu...

"Fenerbahçe’nin sporcu fabrikası olması lazım… Camianın tekrar kenetlenmesi gerekiyor. Ayrıca camialar arası yapıcı bir rekabet ortamı da gerekli… Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanabileceğini düşünüyorum.

- İçinde bulunduğumuz çirkin ortam değişmeli…Bana göre burada en az sorumlu olan taraftardır. Siz bu ortamı sunduğunuz takdirde durum böyle olur.

- Obradovic’le daha çok sayıda başarı gelecektir. Ona sahip olduğumuz için inanılmaz şanslıyız. Moral düşüklüğü yaşadığım zaman taraftarın yaptıklarına bakıp moral buluyorum.

- Kazansam da kaybetsem de kazanacağım. Fenerbahçe camiası olarak, ‘Ben’i, ‘Biz’e çevirebilirsek çok büyük başarılar ve işler yapacağımıza inanıyorum."

- Bu süreçte rakip takım taraftarlarından da çok güzel mesajlar, sahiplenmeler, güzel şeyler duydum. Onur duydum.

- Herkese sevgi ve saygılar... Bugüne dek 48-49 yere gittik, belki 45'inde bu konu gündeme geldi. 90'lardan önceki Fenerbahçe'ye gidelim... Taraftar anketlerine bakın, çok çok daha yüksek oranlarda taraftar vardı.

- 90'ların ortaları ve sonralarından sonra Fenerbahçeliler ve diğerleri gibi bir anlayış oldu. Evet biz, bize yeteriz. Bıçak kemiğe dayanırsa biz bize yeteriz. Ama benim hayal ettiğim Fenerbahçe'nin dostu, düşmanından daha fazladır.

- Benim hayal ettiğim Fenerbahçe, şampiyon olduğu zaman direkt ana rakiplerimizin dışındaki insanların; Fenerbahçe'nin örnek bir duruşu var, samimi insanlar, iyi bir takım, sözlerinin arkasında duran bir camia dediği bir Fenerbahçe...

- Bunu başarmak aslında çok da zor değil. İnsanlar kişisel bazda bakıp itibarları, güvenilir veya güvenilir olmamaları açısından tamamen sözleriyle, erdemleriyle, duruşlarıyla alakalı... Bunu kişisel bazda camiaya çıkarırsak, Fenerbahçe markası maalesef Fenerbahçelilerin dışında erozyona uğradı. Hababam Sınıfı'nı konuşuyoruz mesela... Fenerbahçe, Anadolu'ya inince heyecan, bereket vardı, umut vardı. Biz seçilirsek, Fenerbahçe'nin tekrar bu konuma gelmesi bizim için öncelikli hedef olacaktır.

- Seçilirsek, kendimize yapılmayanı başkasına yapmayacağız. Saygı, sevgi istiyorsan saygı ve sevgi göstermek zorundasın. Bu herkes ve her şey için geçerli. İnsani değerlerin ortaya çıkması lazım. Kendi başarısı için savaşan ve toplumsal fayda da getiren bir Fenerbahçe hayal ediyoruz. Yaptığın iletişim, söylediğin lafın arkasında durmak, örnek davranmak, genç nesilleri cezbedilmek çok önemli. Her nesli cezbedebilen bir Fenerbahçe hayal ediyoruz.

- Bugün sporun içinde bulunduğu, sporun içinde olmayan unsurların yansıtıldığı, şiddet, küfür, ayrıştıran bir lisan var... Sporun ruhunda arkadaşlık, dostluk, takımdaşlık, sevgi var. Bizim için en önemli nokta Fenerbahçe'nin örnek ve ezber bozan bir kulüp olmasıdır. Bunun için de Fenerbahçe camiası topluma da faydalı olabilmeli.

- Benim hayallerimden biri, üç büyük kulübün etki alanı o kadar güçlü ki... Öyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmalıyız ki, belki bunu hep beraber geliştireceğiz... Belki 5-6 sene sonra dünyada bir spor kulübünün yaşadığı ülkenin bir konuda yaşam kalitesini nasıl artırdığını gidip uluslararası konferanslarda anlatacağız.

- Fenerbahçe iyi bir camia... Allah iyinin yanındadır. Fenerbahçe'nin artık tekrar sempatik yüzünü göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Biz dostu, düşmanından çok daha fazla bir kulüp olabiliriz.

- Ben gittiğim her yerde diyorum. Küfürsüz stat projesi hayalim... Belki şu an ulaşılamaz bir hedef olarak görebilir. Küfür edilmesini istemiyorsanız, deplasmanda hakaret edilmesini istemiyorsanız siz de etmeyin. Hayat çift yönlüdür. Bu yüzden bu fitili biz ateşleyeceğiz. Fenerbahçe'nin örnek olma açısından yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum.

- Ben çocuklarla yetişkinlerden daha iyi iletişim kurabilirim. Çocuklar beni çok sever... Bu yüzden küçük oğlum başkan adayı olmama karşı. Oğlumla, kızımla, genç yaşta baba olduğum için... Bu hayatta pişmanlık duyduğum konulardan bir tanesidir. Harcayabileceğim her vakti çocuklarıma harcadım. Küçük oğlum da biliyor ki zaman harcayamayacağız birlikte, o yüzden karşı çıkıyor.

- Bu süreçte o kadar çok çocukla temasımız oldu ki inanılacak gibi değil. Bu süreçte en çok keyif aldığım nokta da karşılaştığım, rozet taktığım çocuklar oldu... Bebek yaşlardan, 12-13 yaşına kadar... Haberi çocuktan al diye boşuna dememişler...

- Yönetim kurulu listem çok soruluyor. 2 nedenle bunu deşifre etmedim. Şu anda almayı düşündüğümüz, konuşmadığımız ve listeye almadığımız noktalar da var... Ama iyi kötü 8-9 kişi de hali hazırda var. Ben bu yolun dikenli olacağını biliyordum. Kazanmak için her şeyin mübah olmadığı, kavganın gürültünün olmadığı bir süreç olsun istiyordum. Fenerbahçe için alınacak sorumluluklar ateşten gömlek. Bana yapılan saldırıları görünce iyi ki kimseyi deşifre etmemişim diyorum. Ürkütüp korkutarak insanları caydıracak bir süreç isteniyor. İkincisi çok daha önemli benim için. O da bir kurum insan sermayesi kadar iyidir. Bir kurumun başarısı, insan kalitesiyle eşdeğerdir. Ben şunu yerleştirmek istiyorum. Kulübün günlük işlerini kurumumuzun profesyonel insanları yapmalı. Yönetimler bunları kendileri yapmaya çabalarsa bugün görüntü ortada...

- Biz hem Türkiye'den hem de yurt dışından insan kaynakları firmalarıyla çalışıyoruz. Yurt dışındaki Türkleri de tespit ettik. Türkiye'de Fenerbahçe'ye hizmet edebilecek 'beyaz yakalı' profesyonelleri de tespit ettik. Benim amacım yönetim kurulu olarak, bütçeyi, başarı performans kriterlerini belirlemek ve profesyonelleri kulübe katıp denetlemek. Böyle olursa çağın geneline daha uygun olur.

- Burayı Koç Holding yapacak, 1907 Derneği yapacak diyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü artık bir endüstri... Keşke Koç Holding gibi yönetilse... Fenerbahçe o kadar dev bir organizasyon ki, birkaç kişinin aklıyla yönetilmeyi aşmış bir kulüp... Bu kulüp iyi yönetilmeyi hak ediyor. İyi yönetilirse, şaha kalkacak... Seçilirsek, layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Seçilmezsek de, "Sağlık olsun" diyeceğiz.

AZİZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hedef 1 Milyon Üye Projesi'nin önemine dikkati çekti.



Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Yıldırım ile başkan vekili Mithat Yenigün ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun katıldığı "Dönüşüm, Yeni

Dönem" adında bir sunum gerçekleştirildi.



Sunumun ardından kısa bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:



"Amacımız Fenerbahçe'ye kaynak oluşturmak. Barcelona, Bayern Münih'te statlar dolu. Spor kültürü orada gelişmiş. 1 Milyon Üye Projesi'nde 100 bine ulaştığımızda, tüzüğe madde koyacağız. Kulüp üyeleri muhakkak stattan kombine alacak. Oyuncu almadığınızda bugün kombine alınmıyor. Böyle olunca bütçe dengesiz oluyor. 1 Milyon Üye Projesi Fenerbahçe'nin lokomotifidir. Bu projeyi ilerletmek Fenerbahçelilerin görevidir. Bayrak sallamakla olmaz. 25 milyon taraftarımız var ve buraya 100 bin, 200 bin insanın üye olması lazım. Yakalandığımız kötü operasyonları atlatmamız lazım."

Fenerbahçe Evleri'nin önemine de vurgu yapan Yıldırım, "Fenerbahçe Evleri, bölgedeki insanların kulübe üye olmasıyla yapılıyor. Bu gelirleri başka türlü yakalayamayız. Saha gelirlerini 2-3 milyon daha artırırsınız. Diğer kalemlerle sağlayamazsınız. Halkın takımı Fenerbahçe, taraftarının sahip çıkmasıyla büyür. 'Ben Fenerbahçeliyim ama bir şey vermem, yönetim kötü, antrenör kötü.' demekle olmaz. Basketbolun 30 milyon avro bütçesi var. Sponsor 11 milyon, saha gelirleri 3 milyon avro. Bu açığı kapatan taraftar olmalı. Kur artınca taraftar da 'Bir şey veremeyiz.' derse hiçbir şey ilerlemez. Taraftar her şeye katılacak. Forma alıyorlar teşekkür ederiz ama diğerlerine de destek vermeliler." ifadelerini kullandı.



Sunumdan öne çıkanlar



Sunumda, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde, kazanılan sportif başarılar ile yapılan tesisleşme yatırımlarını anlatılırken, sarı-lacivertli kulübün mali yapısının 10 kat büyüdüğü savunuldu.



Sunumda, başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda Aziz Yıldırım'la yeni dönemde bütün branşlarda her sezon Avrupa'nın ilk 8 takımı arasında yer alınması, 2023'te gelirlerin yüzde yüz arttırılması gibi hedeflerin olduğu vurgulandı.



"Fenerbahçe ekolünün" oluşturulacağı ve Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girileceği iddia edilen sunumda, "Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi"ne de vurgu yapıldı.



"Futbol Yatırımları AŞ" adında bir oluşum kurulacağı ve buraya 5 tane İstanbul'dan pilot takımın katılacağı aktarıldı.



Basketbolda teknik ve sporcu kadrosunun korunacağı, voleybolda ise yabancı oyuncu transferi altyapı sayesinde en aza indirileceği belirtildi.



FB TV'nin dışında sadece Fenerbahçelilere değil tüm sporseverlerin ilgisini çekeceği yeni bir digital spor kanalının kurulacağı da sunumda yer aldı.



Uluslararası seviyede bir giyim markasının daha oluşturulacağı ve e-ticarete önem verileceği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiş, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübünde amatör futbol oynamıştır.

Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Maktaş Mühendislik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteahhitlik hizmetleri vermektedir.

15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice University'den diplomasını aldı. Harvard University'de yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli ve 2 çocuğu bulunmakta.

Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. 30 Mayıs 2015 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü olağan kongresinde bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını açıklamıştır.

22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilmiştir.

Ali Koç aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir. Ali Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer almaktadır.