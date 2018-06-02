Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Kongre saat kaçta?

Başkan pazar günü seçilecek İki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 3 Haziran Pazar günü yapılacak. Kongrenin ilk gününde yarın yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Ardından iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapabilecek. Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı 3 Haziran Pazar günü ise üyeler oy kullanacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde, 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.





İki başkan adayı



Fenerbahçe Kulübünde tarihi kongrede başkanlık için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Aziz Yıldırım, 13. kez girdiği kongreyi de kazanmak, 3 yıl daha görev almak için üyelerden oy bekleyecek. Diğer aday Ali Koç da Fenerbahçe Kulübünün 33. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.



Rekor katılım bekleniyor



Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor.



Rekor oy geçilecek



Rekor katılımla sarı-lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki rekor, 2013 yılında yapılan kongrede 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım'a aitti.



İlk kez statta olacak



Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapacak. Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı. Sahanın içine konuşmaların yapılması için kürsü kurulacak, ayrıca oy verme işlemi için sandıklar da saha içine konulacak. Üyeler Ülker Stadı'nda Fenerium Tribünü'ne giriş yapacak. Bu tribüne sığılmaması durumunda ise kale arkası tribünlerine de genel kurul üyeleri alınacak.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin yeni dönemdeki başkanının belirleneceği başkanlık seçimi, 2-3 Haziran tarihlerinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Fenerium Tribünü'nde gerçekleştirilecek. Üyelerin tamamının katılımıyla icra edilecek olan seçimler, sonuçlarıyla birlikte kamuoyunun bilgisine paylaşılacak.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 1.ve 2. günü olan 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde Genel Kurula katılım hakkı olan üyeler, genel kurula giriş kartlarını alabilecekleri masa ve sıra numaraları ile oy kullanabilecekleri sandık ve sıra numaralarına yönlendirilecek.

Buna göre Genel Kurul Üyeleri, kendilerine SMS olarak gönderilen masa ve sıra numaraları ile 02 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'dan toplantı bitimine kadar ve 03 Haziran Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında genel kurul giriş kartlarını temin edebilecekler. 03 Haziran Pazar günü de 10.00-17.00 saatleri arasında kendilerine bildirilen sandık ve sıra numarası ile oylarını kullanabilecek.

Ali Koç'tan flaş sözler: Seçim konusunda endişeliyim

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç beIN Sports Haber'de açıklamalarda bulundu.

ÖNCELİĞİMİZ SICAK PARA

Özlenen Fenerbahçe'yi tekrar oluşturacağız. Fenerbahçe'de artık yeni bir hikaye yazmanın ve yeni bir atılım döneminin zamanı. Çok büyük bir kitle dönüşüm, değişim, yeni heyecan, yeni umutlar istiyor... 5 senedir giderlerimiz gelirlerimizden daha fazla. Sırf faize çok büyük paralar ödüyoruz. Önceliğimiz sıcak para, 2. önceliğimiz sponsorluklar... Önümüzdeki dönemde sponsorlarımızın çoğu olmayacak.

FENERBAHÇELİ ALİ OLARAK GELİYORUM

Fenerbahçe camiasının da elini talın altına koyması gerekiyor. Kombinede bir tane satılmayan kalmayacak; talep, arzdan fazla olacak. Ben buraya Fenerbahçeli Ali olarak geliyorum ve elimden geleni yapacağım... Binlerce insanla görüştüm, 'kimi getireceksin, kimi transfer edeceksin' gibi sorularla az karşılaştım. Felsefemizi insanlar anladı. Fenerbahçe'nin acil problemleri var! Ne kadar global marka olursanız ekonominizi de o kadar artırabiliyorsunuz. Bırakın arayı kapatmayı, ara kapanmayacak kadar açılıyor.

HOCA KONUSUNDA KARAR VERMELİYİZ

Ön elemede sonuç olumsuz olabilir! Ben onun sözünü vermiyorum. Ben daha iyi bir yönetimin sözünü veriyorum. Biz şampiyonluk sayılarında öne geçip domine etmeliyiz. İlk defa tarihimizde bir rakibimizin iki şampiyonluk gerisinde kaldık. Hoca konusunda karar vermeliyiz. Aykut hoca ile oturup konuşacağız. Listemizdeki 5 hoca büyük kulüpler ile sözleşme imzaladılar.

GENİŞ BİR OYUNCU HAVUZU OLUŞTURDUK

FFP’yi unutmadan geniş bir oyuncu havuzu oluşturduk. Biz diyoruz ki en önemli transferimiz felsefe. Bizim hedefimiz yıldızları parlatıp hem oynatırken hem de satarken kazanç sağlamak.Geçen yıl bunu yaptık. 23 yaşındaki Hollandalı(Janssen) sakatlanmasa çok önemli katma değer sağlayacaktı ama 7 milyon Euro harcadık. Giuliano'yu kiralayacaktık ama başka bir takım ilgileniyor diye 7 küsür milyon ödeyip aldık! Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmayacaksın. Sana küfür edilmesini istemiyorsan, stadına gelen rakibine de küfür etmeyeceksin.

SEÇİM KONUSUNDA ENDİŞELİYİM

Seçim konusunda endişeliyim. Oy vermek çok uzun sürecek, sıkıntılı olacak, sabır gerekecek. Neden sadece iki sandık var! Olmayan şeyleri olmuş gibi söylüyorlar. Mutabık kaldığımız konu sadece sandıkların üstünün kapatılması. Ki kameralar kimin ne oy attığını göstermesin. Bunun tartışılması bile ayıptı zaten. Ben bu yola taraftara inanarak çıktım. Bu dikenli yolda bu inanç ve sahiplenme olmasa bu kadar gelemezdik. Türk futbol tarihinde görülmemiş bir sahiplenme ile buraya kadar geldik. Pazar günü hep beraber bir hayali gerçekleştireceğiz.

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı

Fenerbahçe Kulübünde 3 Haziran Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan mevcut başkan Aziz Yıldırım, 20 yılı aşan görev süresinde önemli başarılar yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü.

Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.

FUTBOLDA 13 KUPA KALDIRDI

Sarı-lacivertli futbol takımı, Aziz Yıldırım döneminde 13 kupa kazandı.

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü. Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı. 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak kulüp tarihinde ilklere imza attı. Yıldırım döneminde önemli başarılar elde eden sarı-lacivertli futbol takımı ancak son yıllarda eski dönemlerini aratıyor. Yaklaşık 10 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe, 4 sezondur da kupa kaldıramıyor.

17 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı. Yıldırım, sırasıyla Hırvat Otto Baric, Alman Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, İtalyan Zdenek Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Alman Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Alman Christoph Daum, Brezilyalı Zico, İspanyol Luis Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat olmak üzere 17 ayrı teknik adamla çalıştı.

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli, Zico ve Ersun Yanal ile birer, Daum ile de 2 kez şampiyonluk yaşadı.

ÖNEMLİ OYUNCULAR TRANSFER ETTİ

Aziz Yıldırım, başkanlık döneminde dünya futbolunun önemli futbolcularına sarı-lacivertli formayı giydirdi.

Yıldırım, dünya futbolunda önemli isimler arasında yer alan futbolculardan Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kennet Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos, Diego Ribas, Fransız Nicolas Anelka, Mathieu Valbeuna, Sırp Mateja Kezman ve Milos Krasic, Senegalli Moussa Sow ve Mamadou Niang, İspanyol Daniel Güiza, Roberto Soldado, Portekizli Bruno Alves, Raul Meireles ve Luis Nani'yi Fenerbahçe'ye kazandırdı.

ERKEK BASKETBOLDA EN BÜYÜK KUPA TÜRKİYE'DE

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı.

Ülker'le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.

Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli başantrenörü Zeljko Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Fenerbahçe, erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7'sini Yıldırım döneminde elde etti. Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017'nin ardından bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadı. İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise finalde Real Madrid'e kaybederek THY Avrupa Ligi'ni ikinci bitirdi. Ayrıca erkek basketbol takımı Yıldırım döneminde 4 Türkiye Kupası, 4 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. Kadın basketbol takımı ise tarihinde kazandığı 35 kupayı da Aziz Yıldırım döneminde aldı. Kadın takımı Yıldırım döneminde 13 lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası, 11 Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti. Kadın basketbolcular FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 6 yılda ise 3 kez ikinci, 1 kez üçüncü, 2 kez de dördüncülük yaşadı.

VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı. 2010 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. 2009 yılında CEV Kupası'nda 3'üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2010 yılında 2'nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu. Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı. Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

MASA TENİSİNDE AVRUPA'DA ÜÇ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 kez Avrupa'da kupa kazandı.

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kupası'nda ise sarı-lacivertli kadın takımı, 2012 ve 2013 yıllarında üst üste şampiyonluklar elde etti. Ayrıca Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde amatör branşlarda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atarken, sarı-lacivertli sporcular bireysel ve takım halinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler yakaladı. Öte yandan atletizmde de önemli başarılara imza atan sarı-lacivertli takım, Yıldırım döneminde olimpiyatlara gönderdiği sporcularla da dikkati çekti.

TESİSLEŞME HAMLESİ

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde hayata geçirilen tesisler ön plana çıktı. Ali Şen döneminde Samandıra'da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı. İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı.

Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek "Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi" olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı. Yıldırım döneminde geçen yıllarda başlatılan "1 Milyon Üye" projesi kapsamında birçok ilde araziler alındı. Ayrıca kurulması için yoğun çaba harcanan Fenerbahçe Üniversitesi de kuruldu ve bu yıl bazı bölümlerde eğitim ve öğretime başlanacak.