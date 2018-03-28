Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hurriyet.com.tr
28.03.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarış vereceği Fenerbahçe başkanlık seçimi Sarı Lacivertli taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilecek. Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan seçime yaklaşık 20 bin kişi katılım gösterecek. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte tam tarih bilgisi ve seçime dair bazı detaylar

1998 yılından bu yana takımın başkanlık görevini üstlenen Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Spor Kulübünde bir dönem Başkan Vekili görevini yürüten Ali Koç arasında geçecek olan başkanlık seçimi, spor camiası tarafından merakla bekleniyor. Ülker Spor Arena'da gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe Başkanlık Seçimi'nde ortalama 20 bin oy kullanılacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte, tam tarihi ve seçim öncesi detaylı bilgiler

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Türk spor kamuoyunun yakından takip edeceği Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimi, 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde Ülker Spor Arena'da gerçekleştirilecek. 20 bin kişinin oy kullanacağı seçimlerde üyeler, 'aidat.fenerbahce.org' internet sitesinden gerekli işlemleri tamamlayacak. Başkanlık seçiminde yer alabilmek için adayların en az 200 oy alabilmesi gerekecek. Seçimde yarışın ekstra bir katılım olmazsa Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiş, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübünde amatör futbol oynamıştır.

Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından Maktaş Mühendislik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteahhitlik hizmetleri vermektedir.

15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, Kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Londra'da Harrow School'dan mezun oldu. Rice University'den diplomasını aldı. Harvard University'de yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu. Ali Koç, Nevbahar Koç ile evli ve 2 çocuğu bulunmakta.

Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını yapmaktadır. 30 Mayıs 2015 tarihindeki Fenerbahçe Spor Kulübü olağan kongresinde bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını açıklamıştır.

22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilmiştir.

Ali Koç aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir. Ali Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer almaktadır.

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