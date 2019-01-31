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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
31.01.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA açıklaması

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Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusunda yaptığı çalışmaya UEFA'nın olumlu baktığını belirterek, "Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "(UEFA'nın, borçların yapılandırılmasına) olumsuz bakması için hiçbir neden yok. Olumlu baktıklarını düşünüyorum. Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz" - "UEFA'ya futbolun paydaşları olarak hep birlikte ortak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Anlayışla karşıladılar"

Başkan Koç, UEFA yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Koç, UEFA'yla yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasına değindi.

Koç, bugün TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da UEFA yetkilileriyle görüştüğünü anımsatarak, "Buraya sonuç çıkması için gelmedik. Detay vermeye, paylaşmaya ve dertleşmeye geldik." ifadesini kullandı.

Görüşmede Fenerbahçe ve futbolun genel durumunu ele aldıklarını aktaran Ali Koç, UEFA yetkililerine ayrıca TFF ile TBB'nin, kulüplerin
borçlarını yeniden yapılandırma konusundaki projesini ve bu projenin neden önemli olduğunu anlattıklarını belirtti.

Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolunun içinde bulunduğu genel durum, buraya nasıl geldik, bunun kök sorunları, kök sebepleri, bundan nasıl çıkacağımızın yol haritası, burada da devletimizin ve TFF'nin almış olduğu insiyatifin ne kadar önemli olduğunu ve bu insiyatife, bu yeni yaklaşımlara ve yapmak istediğimiz yeni uygulamalara açık görüşlü olmalarını, desteklemelerini ve yardımcı olmalarını istedik. Bir geceden bir geceye bir noktaya gelinmediğini, bir geceden sonra da bir gündüze çıkılmayacağını, o yüzden bunun bir süreç olduğunu, o süreçte de futbolun paydaşları olarak hep birlikte ortak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Anlayışla karşıladılar."

UEFA'nın kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırma konusuna olumlu baktığını anlatan Fenerbahçe Başkanı Koç, şunları kaydetti:
"Bugün sürdürülemeyen faiz yükünün ve borç sarmallarının biraz daha uzun vadelere ve daha makul maliyetlere indirilmesi gerektiğini ve bu bağlamda da bir süre ödemesiz bir dönem olursa bununla da kulüplerin ferahlayacağını ve bugün direkt bankalara giden kulüp gelirlerinin bir rahatlama olarak, bizim işlerimizi daha rahat döndürebileceğimizi, buna mukabil öyle bir şey yapılacaksa da bizlerin de çok daha sorumlu davranması gerektiğini hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz. O yüzden (UEFA'nın, borçların yapılandırılmasına) olumsuz bakması için de hiçbir neden yok. Olumlu baktıklarını düşünüyorum. Ama zaman alacak. Yeni yeni kendilerine anlatılıyor. Onlar daha çok bizi dinleme modundalar. Sorularını soruyorlar, dinliyorlar. Biz de anlatıyoruz. İnşallah hep birlikte olumlu bir noktaya geleceğiz."

Ali Koç'un UEFA yetkilileriyle görüşmesinde, kulüp başkan yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu Üyesi Fethi Pekin ve mali işler direktörü Serdar Yıldız'ın da hazır bulunduğu öğrenildi.

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