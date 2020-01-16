Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Bu, tüm Türkiye'nin davası"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kumpas ve 3 Temmuz davalarının bir an önce tamamlanmasını ve haklılıklarının meşrutiyet kazanmasını istediklerini söyledi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda devam eden ‘Futbolda Şike Kumpası’ davasının 14. duruşmasına sarı lacivertli yöneticilerle katılan Koç, bu davanın sadece Fenerbahçe’nin olmadığını belirterek, “Türkiye’nin davası. Hiçbir hukuk tanımayan; önce Fenerbahçe’yi sonra Cumhurbaşkanı’na kadar gözüne kestirdiği her kişi ve kuruma saldıran bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir. Hepimiz, bu ve bunun gibi kumpas, tuzak olan her davaya sahip çıkmalıyız ki Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya kalkışanlar bir daha böyle şey düşünemesin” diye konuştu. Fenerbahçe’nin cumhuriyete sahip çıktığını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

“Tek başımıza mücadele ederken dirilişin fitilini ateşlediğimizi kim bilebilirdik ki! 3 Temmuz 2011’den, 17/25’e sonra 15 Temmuz’a gelen süreci kim tahmin edebilirdi? Bu mücadelemizle her zaman gurur duymuşuzdur. 2011’de haklı, tertemiz kupamız bizden alınmaya çalışıldı. Şimdi de sanki muhtemel şampiyonluğumuza göz dikiliyor gibi gözüküyor.”

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!