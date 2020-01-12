Haber Giriş: 12.01.2020 - 12:01,
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenleyecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 15:30'da basın toplantısında gündeme dair sorulara açıklık getirecek.
Fenerbahçe'nin Antalya kampında bulunan Ali Koç'un saat 15:30'da basın toplantısı yapacağı açıklandı.
Belek'te mikrofon başına geçecek olan Ali Koç, sarı lacivertli takımın gündeminde yer alan sorular hakkında konuşacak.
Ali Koç'un basın toplantısını Spor Arena'dan canlı olarak aktaracağız...
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