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Haber Giriş: 25.01.2020 - 20:24,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe-Başakşehir maçında turnike krizi! Taraftarlar giremedi

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Fenerbahçe-Başakşehir maçında turnike krizi! Taraftarlar giremedi

Süper Lig'de Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar stada girmekte zorluk yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesinde stada girme konusunda sıkıntı yaşadı.

Bazı turnikelerin çalışmaması sebebiyle taraftarlar, stada giremedi. Statta yapılan anons sonrasında taraftarlar, farklı kapılardan içeri alındı.

Fenerbahçe yaşanan sorunla ilgili "Turnikelerde kulübümüzden kaynaklı olmayan arıza sebebiyle sorun yaşanmaktadır, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde stada girişlerini sağlamaktayız. Lütfen emniyet güçleri ve güvenliklere yardımcı olunuz." şeklinde açıklama yaptı.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında turnike krizi Taraftarlar giremedi

Fenerbahçe-Başakşehir maçında turnike krizi Taraftarlar giremedi

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