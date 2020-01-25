Fenerbahçe-Başakşehir maçında turnike krizi! Taraftarlar giremedi

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesinde stada girme konusunda sıkıntı yaşadı.

Bazı turnikelerin çalışmaması sebebiyle taraftarlar, stada giremedi. Statta yapılan anons sonrasında taraftarlar, farklı kapılardan içeri alındı.

Fenerbahçe yaşanan sorunla ilgili "Turnikelerde kulübümüzden kaynaklı olmayan arıza sebebiyle sorun yaşanmaktadır, taraftarlarımızın güvenli bir şekilde stada girişlerini sağlamaktayız. Lütfen emniyet güçleri ve güvenliklere yardımcı olunuz." şeklinde açıklama yaptı.





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