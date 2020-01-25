Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Başakşehir'i konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanan Fenerbahçe, son iki sezondaki iki iç saha karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile oynadığı maçı 2-1 kaybeden Başakşehir, en son 2014/15'te rakibini mağlup edemeden ligi tamamlamıştı. Fenerbahçe iç sahada oynadığı son dört Süper Lig maçını en az üçer gol atarak kazandı.

Süper Lig'de 16 haftadır yenilmeyen ve bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Başakşehir, son üç karşılaşmayı en az dörder gol atarak kazandı. Fenerbahçe bu sezonun ilk haftasında oynadığı Gaziantep FK maçından sonra çıktığı yedi iç saha karşılaşmasında da gol yedi.

2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla net gol pozisyonu bulan takım Fenerbahçe. Başakşehir ise bu alanda Trabzonspor'un ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Vedat Muriqi. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Süper Lig'de sahaya çıktığı son beş maçta da gol katkısı yapmayı başardı. Teknik direktörlük kariyerinde Okan Buruk'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Ersun Yanal, bu iki galibiyeti de son iki karşılaşmada aldı. Süper Lig tarihinde Fenerbahçe deplasmanına teknik direktör olarak çıktığı beş maçın dördünü kaybeden Okan Buruk, tek galibiyetini Mart 2018'de aldı.

Fenerbahçe'de tek eksik Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi tek futbolcu dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, bu maçta da forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.