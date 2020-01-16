Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi ASVEL’i 14 Ocak Salı günü konuk etti. Fenerbahçe, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 86-64 kazanarak 19. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da 5 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer oyuncular 16’şar sayıyla De Colo ve Williams oldu. Kostas Sloukas ise 10 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile 24 verimlilik puanına ulaştı ve karşılaşmanın MVP’si olmaya hak kazandı.

Obradovic’in öğrencileri, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 11 Ocak Cumartesi günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Sigortam.net İTÜ BB’u konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 94-83 kazanarak 16. maçında 13. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe'de Jan Vesely 21 dakika sahada kalarak 8 sayı, 6 ribaund, 7 asist üretti.

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta dahil olan James Nunnally ise bu sezon ilk lig maçına çıktı ve 16 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’da mücadelenin en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melih Mahmutoğlu olurken, Joffrey Lauvergne de 16 sayı ve 9 ribaund ile etkili bir oyun ortaya koydu.

Fenerbahçe Barcelona Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında FC Barcelona’yı konuk ediyor. 16 Ocak Perşembe günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebileceksiniz.

Maçı Damir Javor (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek.

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Hava atışıyla beraber "Fenerbahçe Beko - Barcelona" karşılaşmasında Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksın.

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Canlı Bahis için anahtar istatistikler şu şekilde...

- İki ekip arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe Beko 7 kez galip geldi.

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son iki maçında rakiplerine 70 sayı altında tutmayı başardı.

- Fenerbahçe Beko, kazandığı son 3 maçta da ilk yarıları önde bitirdi.

- Barcelona kaybettiği son 3 maçta ilk yarıları da geride kapattı.

FC Barcelona’da son durum ve maç önü notları:

Yaz döneminde transfer sezonunun flaş takımı olan Barcelona’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Malcolm Delaney, Thomas Heurtel, Kevin Pangos, Pau Ribas, Leandro Bolmaro, Marcos Juani

Forvetler: Kyle Kuric, Alex Abrines, Adam Hanga, Sergi Martinez, Victor Claver, Nikola Mirotic, Rolands Smits

Pivotlar: Pierre Oriola, Ante Tomic, Brandon Davies, Artem Pusvotyi, Ibou Badji

Koç: Svetislav Pesic



Barcelona, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 19 maçta 13 galibiyet aldı. Barcelona, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 14 Ocak Salı günü Maccabi FOX’a konuk olduğu mücadeleyi 92-85 kaybetti. Barcelona’da bu mücadelenin en skorer ismi 22 sayıyla Nikola Mirotic oldu.



Katalan temsilcisi, İspanya Ligi ACB’de 17 maçta 13 galibiyet elde etti. Barcelona, son lig karşılaşmasında 12 Ocak Pazar günü RETAbet Bilbao’yu ağırladı ve mücadeleden 92-94 mağlup ayrıldı. Bu maçta Nikola Mirotic 24, Malcolm Delaney 15 sayı buldu.



Barcelona’da Thomas Heurtel ve Kevin Pangos’un uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.

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