Fenerbahçe Barcelona basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 22. randevu
Basketbolun Avrupa'daki 1 numaralı kupası THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, Barcelona Lassa karşısında çetin bir mücadele verecek. Liderlik yarışında zirvedeki yerini korumaya devam eden Fenerbahçe Beko, Barcelona önünde alacağı puan ile yoluna devam edecek. Peki, Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
THY Avrupa Ligi'nde 26. Hafta mücadelesi Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa maçı ile devam ediyor. Play Off etabına çok az zaman kala liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Fenerbahçe Beko, Barcelona Lassa karşısında ciddi bir efor sarf edecek. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe Beko Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İştei karşılaşmaya dair merak edilenler
FENERBAHÇE BEKO BARCELONA LASSA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi Normal Sezon 26. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Barcelona Lassa'yı ağırlayacak. 15 Mart Cuma günü saat 20.45'te oynanacak olan mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler 21 galibiyet, 4 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Barça ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanda Real Madrid'e, Barcelona da İstanbul'da Anadolu Efes'e yenildi.
22. RANDEVU
Fenerbahçe ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener, 9 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İspanyol temsilcisi ise 12 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı sarı-lacivertliler, 84-65 kazanmıştı.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Euroleague'de Fenerbahçe 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Barcelona ise 77.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 13.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barça'da ise Thomas Heurtel 11.1 sayı ortalamasıyla takımına katkı veriyor.
KALİNİC ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Fenerbahçe Beko oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Nikola Kalinic, Fenerbahçe Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Nikola Kalinic'in yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır da yer aldı. Sırp basketbolcu öğrencilerin sorularını cevaplarken, söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı. Keyifli etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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