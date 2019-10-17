Fenerbahçe Bakonia EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona kötü başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçında sırasıyla Real Madrid ve Kızılyıldız mts takımlarına yenildi.



Fenerbahçe, THY Euroleague'in 3. haftasında bu akşam 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol ekibi Saski Baskonia SAD ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan iki haftada sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Kızılyıldız'a mağlup oldu. Baskonia'nın ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak olan Fenerbahçe, Euroleague'de de ilk galibiyetini almak istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da ilk iki maçını deplasmanda oynamış, ligde cezasından dolayı seyircisiz oynamıştı.

Fenerbahçe Bakonia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk ediyor. 17 Ekim Perşembe günü 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Carmelo Paternico (İtalya) ve Gytis Vilius (Litvanya) üçlüsü yönetecek.

24. randevu

Fenerbahçe ile Baskonia bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez rakibini mağlup ederken, İspanyol temsilcisi ise parkeden 12 kez galip ayrıldı. İki takım arasında son oynanan iki maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde geride kalan 2 maçta Fenerbahçe 66.5 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Baskonia ise 73.0 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Nando De Colo 20.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına liderlik ediyor. İspanyol temsilcisinde de Tornike Shengelia 15.5 sayı ortalamasıyla katkıda bulunuyor.

Avrupa'da 512. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 511 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 309 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Baskonia, Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette daha önce oynanan 23 karşılaşmada İspanyol temsilcisinin galibiyetlerde 12'ye 11'lik üstünlüğü bulunuyor. Ekipler arasında oynanan son 10 mücadelede ise sarı-lacivertliler 3 kez rakibine yenilirken, parkeden 7 kez mutlu ayrıldı.

Fenerbahçe Beko’da son durum



Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeagu’deki son maçına 10 Ekim Perşembe günü Kızılyıldız deplasmanında çıktı. Özellikle hücumda çok zorlandığı mücadelede 56 sayıda kalan Fenerbahçe, potasında da 68 sayı görerek mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 19, Ali Muhammed 13 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko, son resmi maçında ise 12 Ekim Cumartesi günü Türk Telekom ile Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Fenerbahçe, bu mücadeleyi 59-75 kazanarak Basketbol Süper Ligi’nde üçte üç yaptı. Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 18 sayı, 7 asist, 5 ribaund, 2 top çalma istatistikleri üretti. Derrick Williams da 12 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Fenerbahçe Beko’da Joffrey Lauvergne ve Egehan Arna’nın tedavi süreçleri devam ediyor.



Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları



Gigi Datome, EuroLeague’de faul çizgisini son 21 ziyaretinde de hata yapmadı.



Kaptan Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de son 18 serbest atışında da isabet kaydetti. Melih, son 6 EuroLeague maçında da en az 1 üç sayı isabeti buldu.



Nando De Colo, EuroLeague’de kullandığı son 19 serbest atışta da isabet buldu. Fransız yıldızımız, son 6 EuroLeague müsabakasında da en az 15 sayı üretti ve en az 2 üç sayılık isabet kaydetti.



Jan Vesely, 2018-19 EuroLeague sezonunda en yüksek verimlilik puanına sahip beşinci oyuncuydu (17.6). Vesely, top çalma alanında da ortalama 1.4 ile dördüncü sıradaydı.



Nando De Colo, EuroLeague’de maç başına 14.7 sayı ortalamasıyla 2018-19 sezonunun en skorer üçüncü oyuncusuydu. Fransız yıldız, serbest atış yüzdesinde de %94.57 ile üçüncüydü.



Ali Muhammed, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de en isabetli üç sayılık atış kullanan üçüncü isimdi (%49.6).



Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan yedinci oyuncusu (403).



Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%93.87) faul atan oyuncu. Datome de bu sıralamada %91.09 ile beşinci sırada.

Baskonia hakkında



“Baskonia Karakteri” mottosuyla yoluna devam eden Kirolbet Baskonia, EuroLeague’de İspanya’nın köklü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1959 yılında kurulan rakibimiz, 70’li yıllarda birinci ligde mücadele etmeye başladı. Kulüp, 1995 yılına dek kupa kazanamazken, Velimir Perasovic önderliğinde gelen İspanya Kral Kupası şampiyonluğu Baskonia’nın ilk büyük zaferiydi. Bask ekibi, aynı zamanda 1994 ve 1995’te Saporta Kupası finallerinde boy gösterdi ve nihayet 1996’da PAOK’u, Ramon Rivas’ın 31 sayısıyla geçerek bu kupayı müzesine götürdü. Daha sonra, “Tau Ceramica” adı altında ilk kez 1998 yılında İspanya Ligi finallerine yükselen kuzey İspanya temsilcisi, 1999’da da ikinci kez Kral Kupası’na uzandı. Elmer Bennett ve Victor Alexander’lı kadro, Bask ekibini 2001 yılı EuroLeague Play-off’larına taşırken, o dönemin en güçlü ekiplerinden biri olan Kinder Bologna’ya karşı beşinci maçta alınan yenilgi, daha fazlasının başarılmasına engel oldu.



2002 yılında Dejan Tomasevic önderliğinde İspanya Kral Kupası’nı kazanan ve ilk İspanya Ligi şampiyonluğunu elde eden Tau, ardından Luis Scola’nın da olduğu kadrosuyla Kral Kupası’nı 2004 ve 2006’da tekrar kazandı. Tau, o yıllarda EuroLeague’de de başarılı performanslar ortaya koydu. Tau Ceramica, 2005-2008 yılları arasında EuroLeague’de üst üste dört kez Final Four oynadı ve bu başarı, bugüne dek sadece CSKA Moskova ile Fenerbahçe tarafından geçilebildi.



Tau Ceramica, 2005 yılında yarı finalde favori olan CSKA’yı geçse de final maçında Maccabi engeline takıldı. Ardından oynanan üç Final Four’da ise sırasıyla Maccabi, Panathinaikos ve CSKA, Tau Ceramica’yı durduran ekipler oldu. Pete Mickeal’ın harika performansı eşliğinde 2008 yılında Barcelona’yı final serisinde geçerek İspanya Ligi’ni kazanan Tau, 2009 yılında da ismini “Caja Laboral” olarak değiştirmeden önce Kral Kupası’nı bir kez daha müzesine götürdü. 2010 yılında İspanya Ligi’ni üçüncü kez kazanan Caja Laboral, 2012’de de ismini “Laboral Kutxa” olarak değiştirdi. O tarihten bu yana kupa kazanamasa da Fernando Buesa Arena’nın kapasitesini 15504’e yükselten rakibimiz, saha içi ve dışındaki birçok yenilikle en üst seviyede rekabetçi olmaya devam etti.

2011 ve 2012’de EuroLeague’de Play-off oynayan rakibimiz, 18 yıl içerisinde 17 kez Top 16 ya da üst turları görmeyi başardı. 2015-16’da Final Four oynayan Baskonia, yarı finalde Fenerbahçe’ye elendi. 2016-17’de CSKA Moskova, 2017-18’de Fenerbahçe ve 2018-2019’da yine CSKA tarafından Play-off turunda durdurulan Baskonia, 2019-20 sezonunda yoluna bir kez daha Final Four oynama parolasıyla çıktı.



Birçok sponsor değişikliğinin ardından halihazırdaki ismi “Kirolbet Baskonia” olan rakibimizin müzesinde 1 Saporta Kupası, 3 İspanya Ligi, 6 İspanya Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası bulunuyor.



Basketbol tarihleri boyunca özellikle Güney Amerikalı oyuncu havuzunu kullanabilme istikrarıyla dikkat çeken Baskonia’nın formasını yakın dönemde giymiş isimler arasında Velimir Perasovic, Joe Arlauckas, Marcelo Nicola, Kenny Green, Jorge Garbajosa, Juan Espil, Elmer Bennett, Dejan Tomasevic, Andre Nocioni, Fabricio Oberto, Tiago Splitter, Arvydas Macijauskas, Jose Calderon, Luis Scola, Pablo Prigioni, Marcelinho Huertas, Igor Rakocevic, Mirza Teletovic, Walter Herrmann, Fernando San Emeterio, Nemanja Bjelica, Pete Mickeal ve Ioannis Bourousis gibi oyuncular yer alıyor.



Baskonia, geçtiğimiz sezona Pedro Martinez yönetiminde başlamış ancak daha sonra, İspanyol çalıştırıcının yerine göreve Velimir Perasovic’i getirmişti. Rakibimiz, sezon boyunca deplasman maçlarında zorlansa da iç sahada oynadığı son 11 maçın 10’unu kazanmayı bildi. Özellikle CSKA, Real Madrid ve Panathinaikos gibi takımları Buesa Arena’da geçerek dikkatleri üzerine çeken Baskonia, Play-off’ta CSKA’nın rakibi oldu. Play-off’ta saha avantajına sahip olmamasına rağmen Rusya’daki ilk maçı kazanarak avantajı elde eden Baskonia, evindeki iki mücadeleyi kaybederek, CSKA’ya 3-1 ile elenmekten kurtulamadı. Baskonia’nın Fransız pivotu Vincent Poirier, EuroLeague’de en iyi ikinci beşe seçildi. Baskonia, yerel yarışmalarda ise EuroLeague performansının gerisinde kaldı. İspanya Ligi’nde çeyrek finalde Badalona’ya elenen Baskonia, İspanya Kupası’nda ise aynı turda Joventut Badalona’ya kaybetti.



Kirolbet Baskonia’da son durum



Kulüp efsanesi Velimir Perasovic tarafından çalıştırılan Kirolbet Baskonia’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Luca Vildoza, Pieria Henry, Lautaro Lopez, Jayson Granger, Nik Stauskas, Matt Janning, Forvetler: Shavon Shields, Patricio Garino, Miguel Gonzalez, Tornike Shengelia, Ajdin Penava, Achille Polonara Pivotlar: Michael Eric, Youssoupha Fall, Ilimane Diop

Koç: Velimir Perasovic



Baskonia, EuroLeague’de ilk iki maçını deplasmanda oynadı ve bu mücadelelerde bir galibiyet aldı. İlk hafta Zalgiris deplasmanında 58-70 kazanan Bask ekibi, geçtiğimiz hafta ise Rusya’da Khimki’ye 79-76 mağlup oldu. Moskova deplasmanında Tornike Shengelia 18 sayı ve 10 ribaund ile önemli bir performans ortaya koydu.



Baskonia, İspanya Ligi ACB’de ise dört hafta sonunda bir galibiyette kaldı. Son mücadelesinde 13 Ekim Pazar günü Retabet Bilbao’ya konuk olan Baskonia, rakibine 79-75 yenildi. Uzun süreli sakatlığı bulunan Jayson Granger’ın yanı sıra Luca Vildoza’nın da forma giymediği mücadelede Pierria Henry 13 sayı, 9 asist ve 5 ribaund; Ilimane Diop ise 13 sayı ve 7 ribaund üretti.