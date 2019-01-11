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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
DHA
11.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçı ile eksiklerini tamamlayacak. Volkan Demirel'in kadroya döndüğü Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, en iyi 11'ini belirlemeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Sarı Lacivertliler, kötü geçen ilk yarıyı unutturmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinde bazı bilgiler

FENERBAHÇE AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, AZ Alkmaar karşısında performansını sergileyecek. 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'da oynanacak olan mücadele, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

ÖNCELİK; TAKIM OLMA DUYGUSU

Ersun Yanal’ın ikinci yarı öncesinde önem verdiği konulardan birisi takım olma... Tecrübeli antrenör gelmeden öncede sarı-lacivertli futbolcular arasında sorun olmasa da, Ersun hocanın gelmesiyle birlikte takımdaki hava bir anda değişti. Sarı-Lacivertli futbolcular antrenmanlardaki keyifli görüntüleriyle dikkat çekerken, ikinci yarı öncesinde takıma büyük moral geldi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ersun Yanal, antrenmanların yapılmasında bilimsel yollara da başvurdu. Her oyuncuda takip sistemi bulunurken, sahanın 4 bir yanında konulan cihazlarla, her futbolcunun verileri kayıt altına alınıyor. Bunun yanı sıra Drone ile yapılan çekimlerle de veri çalışmalarına destekte bulunuluyor.

SLİMANİ VE BENZİA’YA ÖZEL İLGİ

Devre arası kampında Ersun Yanal’ın Slimani ve Benzia ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Slimani’ye destek olan Yanal, salonda yapılan antrenmanlarda da tecrübeli futbolcuyla birebir ilgileniyor. Ersun Yanal’ın yakından ilgilendiği diğer isim ise Benzia. Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısında Cezayirli futbolcudan büyük katkı bekliyor.

VOLKAN MOTİVE EDİYOR

Yönetimden özür diledikten sonra affedilerek takımın Antalya kampına dahil edilen Volkan Demirel, idman çalışmalarının yanı sıra takım arkadaşlarını da ligin ikinci yarısı için motive ediyor.

Teknik direktör Ersun Yanal da basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında Volkan Demirel’in sarı-lacivertli kulüp için önemli olduğunu ifade etti. Tecrübeli kaleciden kaptanlığın alınması gibi bir durumun olmadığı, unvanının alınmasıyla oyuncunun kaptanlığının alınamayacağına dikkat çekmişti.

TAKIM GÜÇ DEPOLUYOR

Sarı-lacivertli ekip Antalya kampının büyük bölümünde güç antrenmanları gerçekleştirdi. Özellikle basına kapalı olarak salonda yapılan antrenmanlarda güç depolayan futbolcular, sahada da kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.

KİLİT İSİM MEHMET EKİCİ

Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’sinde kilit isimlerden birisi de Mehmet Ekici olacak. Tecrübeli teknik adam takımın başına geçmesinin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla Mehmet Ekici’yi ilk 11’e dahil etmişti. Giresun ile deplasmanda oynanan kupa mücadelesine de ilk 11’de başlayan Ekici, attığı 2 golle Ersun hocanın güvenini boşa çıkartmamıştı. 10 numaranın yanı sıra 8 numara da oynayabilen Ekici, ceza sahasının dışından şutlar ve duran toplardaki tehdidi sebebiyle takımın vazgeçilmezleri arasında yerini alabilir.

SAVUNMANIN PATRONU SKRTEL

Savunmaya yapılan Sadık Çiftpınar transferiyle sayısal olarak bu mevkide alternatif yaratan Fenerbahçe’de ikinci yarıda savunmanın bir numaralı ismi yine Skrtel olacak. Savunmadan pasla kurulacak oyunlarda ilk istasyon Slovak futbolcu olacak. Pas oranı yüksek olan ve savunmadan topla yaptığı çıkışlarla da dikkat eken Skrtel, ikinci yarıda stoperdeki ilk tercih olacak. Skertel’in partneri ise performanslarına göre Sadık ve Neustadter’den birisi olabilir.

KANATLARDAN GOLCÜLERE DESTEK

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 16 gol atarak 0.94’lük bir oran yakalayan sarı-lacivertli ekipte ikinci yarıda kanat oyuncuları da skora direkt katkı yapacak. Yanal, forvet oyuncularının yarattığı pozisyonlarda kanat oyuncularının ceza sahası içerisine girerek golü kovalamalarını istiyor. Tecrübeli teknik direktör, şampiyon olduğu dönemde kanatta forma giyen Dirk Kuyt ve Sow gibi isimlerden ciddi bir gol katkısı almayı başarmıştı.

AZ ALKMAAR MAÇINDA 2 FARKLI KADRO

Sarı-lacivertlilerde Antalya kampı bugün oynanacak AZ Alkmaar maçıyla sona erecek. 9 günlük kampın son gününde oynanacak hazırlık maçında Ersun Yanal, iki devrede iki farklı 11 deneyecek. İdeale yakın bir 11 ile mücadeleye başlayacak olan Fenerbahçe’de maç eksiği olan Volkan Demirel ve yeni transfer Sadık’ın ise ikinci devrede görev alması bekleniyor.

COMOLLİ TRANSFER ARAYIŞINDA

Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli, 3 Ocak’ta başlayan Antalya kampına 9 Ocak’ta katılmıştı. İstanbul’da transfer görüşmelerini sürdüren Comolli’nin Antalya kampındaki ilk antrenmanda sahaya çıktıktan sonra uzun süre telefon görüşmesi yapması dikkat çekmişti.

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