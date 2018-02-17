Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.



İki eksik bulunuyor



Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise bu akşamki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ümit Öztürk tarafından yönetilecek mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

FENERBAHÇE AYTEMİZ ALANYASPOR ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

İki takımın Süper Lig'de karşılaştığı üç maçta da Fenerbahçe yenilmedi. Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında elde ettiği iki galibiyet de deplasmanda gelirken, sarı lacivertliler rakibine karşı iç sahada oynadığı tek maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor. Bu, ligde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Alanyaspor ise ligdeki son iki maçını kaybetti ve devam eden en uzun mağlubiyet serisine sahipler. Fenerbahçe ligdeki son sekiz iç saha maçında yenilmedi ve bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda rakiplerine gol atmayı başardı.

Alanyaspor deplasmanda beş maçtır yeniliyor. Bu, onların Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman yenilgisi serileri ve aynı zamanda Karabükspor'un ardından, ligde devam eden en uzun ikinci dış saha yenilgi serisi. Fenerbahçe bu sezon ligde Beşiktaş'ın ardından en fazla kafa golü atan ikinci takım. Alanyaspor ise bu alanda ligin son sırasında. Alanyaspor bu sezon ligde kalesinde en fazla penaltı golü gören takım. Fenerbahçe ise, Göztepe'nin ardından en fazla penaltı golü atan ikinci takım.

Fenerbahçe bu sezon ceza sahası içinden en fazla gol atan iki takımdan biri. Alanyaspor ise ceza sahası içinden en fazla gol yiyen ikinci takım. Fenerbahçe bu sezon maçların ilk yarılarında ligin en az gol yiyen takımı. Alanyaspor'un ligde kalesinde gördüğü son beş golün üçü duran toplardan geldi. Fenerbahçe bu sezon ligde hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan ve hücum bölgesinde en yüksek pas yüzdesiyle oynayan takım. Geçen sezonu 24 maçta bir gol ve iki asistle tamamlayan Efecan Karaca, bu sezon 21 maçta üç gol ve beş asistle oynuyor. Süper Lig'in ikinci yarısında Fenerbahçe'nin attığı yedi golün üçü Fernandao'dan geldi. Fenerbahçe'nin ligde iç sahada attığı son dokuz golün dördünde Nabil Dirar'ın direkt katkısı var. Alanyaspor'un ligde deplasmanda attığı son beş golünün üçünde Emre Akbaba'nın direkt katkısı var.

FENERBAHÇE - AYTEMİZ ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas.

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman