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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
aa-spor
27.04.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Avrupa'da yükselişine devam ediyor!

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Fenerbahçe, Avrupa'da yükselişine devam ediyor!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. kez Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Doğuş, son yıllardaki yükselişini sürdürüyor.

Sarı-lacivertli takım, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde son 4 sezonda yakaladığı çıkışla, Avrupa basketbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, play-off serilerindeki iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve İspanyol temsilcisi Baskonia'ya sadece bir galibiyet şansı tanıyarak adını son 4'e yazdırdı.

EN FAZLA GALİBİYET BU SEZON

Fenerbahçe Doğuş, en başarılı normal sezonunu geçirerek Dörtlü Final'e gidiyor.
Sarı-lacivertliler, 2014-2015 ile 2015-2016'da 22'şer, 2016-2017'de ise normal sezon ve play-off'ta toplam 21 galibiyet alarak Dörtlü Final'e gitmişti.
Obradovic'in öğrencileri bu sezon ise 24 galibiyetle Dörtlü Final'in yolunu tuttu. Fenerbahçe Doğuş bu sezon 10 maç yitirdi.

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe, elde ettiği başarılarla Türk basketbol tarihinde ilkleri yaşattı.
Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşarak Türk basketbol tarihine geçen sarı-lacivertliler, aynı zamanda bu organizasyonda Türk takımları arasında en fazla Dörtlü Final oynayan ekip olma rekorunu da geliştirdi.

OBRADOVİC'LE PLAY-OFF'LARA DAMGA VURUYOR

Fenerbahçe Doğuş, söz konusu süreçte Obradovic yönetiminde play-off maçlarına damga vurdu.
Sarı-lacivertliler, 2014-2015'te Maccabi, 2015-2016'da Real Madrid, 2016-2017'de Panathinaikos Superfoods'a play-off serilerinde galibiyet sevinci yaşatmadı.

Bu 3 rakibini de 3-0'la geçen sarı-lacivertliler, Baskonia'ya ise bir maç kaybetti ve 3-1'le Dörtlü Final'e gitti. Obradovic yönetiminde Fenerbahçe, 13 play-off maçının 12'sini kazanarak etkileyici bir performans sergiledi.

YÜKSELİŞ OBRADOVİC'LE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki yükselişi 2013 yılında başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in gelmesiyle başladı.
Bu organizasyonu biri Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan ve Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 5. sezonunu geçiriyor.

Bu 5 sezonun 4'ünde sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda son 4'e kalma başarısını gösterdi.
Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ilk sezonunda Top 16 turunda elendi. Daha sonra tecrübeli başantrenörün liderliğinde Fenerbahçe, Dörtlü Final'in vazgeçilmez takımı oldu.

ÖNCE TECRÜBE, SONRA FİNAL, EN SONUNDA ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe geride kalan üç sezonda Dörtlü Final'de adım adım ilerleyerek şampiyonluğa ulaştı.
Türk basketbolunun 13 yıllık Dörtlü Final hasretini 2014-2015 sezonunda dindiren sarı-lacivertliler, Madrid'deki organizasyonda maç kazanamadı ve 4. oldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 2015-2016 sezonunda düzenlenen Dörtlü Final'de ise Fenerbahçe şampiyonluğun kıyısından döndü. Finale kalarak Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk mücadelesini Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalarda 101-96 kaybetti.
Geçen sezon İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda önce Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde ise Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın zirvesine çıktı.
Fenerbahçe Doğuş, son şampiyon olarak katılacağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda ise unvanını korumak için mücadele edecek.

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OBRADOVİC'İN KARİYERİNDE İLK

Fenerbahçe Doğuş Başantrenör Zeljko Obradovic, başarılarla dolu kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımı 4 yıl üst üste Dörtlü Final'e taşıdı.
Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos ile 1999-2002, Fenerbahçe ile 2014-2017 yılları arasında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'de yer aldı.
Tecrübeli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.

Obradovic, ayrıca Dörtlü Final'de 17. kez yer alarak bu alanda kendisine ait olan rekoru da geliştirdi. Bu kulvarda kariyerinde 23. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, Fenerbahçe'yle 4. kez yer alacağı Dörtlü Final'de daha önce Panathinaikos'la 8, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez boy gösterdi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu organizasyonda zirveye çıkaran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.

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