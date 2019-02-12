Fenerbahçe Avrupa'da ışık saçıyor
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Rus takımı Zenit'i ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 21. dakikada Islam Slimani'nin golüyle 1-0 kazandı. Fenerbahçe'de Harun Tekin ilk yarının son bölümünde bir penaltıyı kurtararak önemli bir hamle yaptı. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat Perşembe günü Rusya'da oynanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya temsilcisi Zenit karşısında, ilk 11'inde 8 değişikliğe gitti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, Spor Toto Süper Lig'de oynadıklar İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 5'i zorunlu 8 ismi değiştirdi.
UEFA listesinde bulunmayan Serdar Aziz, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Roberto Soldado kadroda yer almazken, Volkan Demirel, Roman Neustaedter ve Andre Ayew yedek bekledi. Tolgay Arslan da sakatlığı nedeniyle sona anda kadrodan çıkarıldı.
Bu isimlerin yerine Yanal, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Mehmet Topal, Victor Moses, İslam Slimani ve Eljif Elmas'ı oynattı.
- Tolgay Arslan şoku
Fenerbahçe'de esame listesine ilk 11'de yazılan Tolgay Arslan şoku yaşandı.
Isınma sırasında sakatlanan Tolgay'ın yerine ilk 11'e Eljif Elmas oynadı.
Normalde kadroya alınmayan Michael Frey, Tolgay'ın sakatlığıyla 18 kişilik listeye dahil edildi ve yedek bekledi.
- Slimani ilk 11'de
Fenerbahçe'de Cezayirli santrfor Slimani, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta Ümraniyespor karşısında oynayan Slimani, Spor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma şansı bulamamıştı.
Performansıyla eleştirilen Slimani'ye Fenerbahçeli taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar, karşılaşmadan önce tribüne çağırdığı Cezayirli golcüye moral verdi.
- Sadık'ın ilk Avrupa maçı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, kulüp kariyerinde ilk kez Avrupa maçına çıktı.
Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki stoper, ilk Avrupa maçı deneyimini sarı-lacivertli formayla yaşadı.
- Harun Tekin formayı aldı
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, sakatlığını atlattı ve 50 gün sonra formasına kavuştu.
Son maçını 24 Aralık'ta Spor Toto Süper Lig'deki Antalyaspor karşısında oynayan Harun, Avrupa arenasında formayı Volkan Demirel'den aldı.
- Moses ilk kez 11'de
Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Victor Moses, ilk defa 11'de şans buldu.
Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan giren Nijeryalı futbolcu, Yanal tarafından Zenit maçında sahaya ilk 11'de sürüldü.
Öte yandan Fenerbahçe'de Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen listede yer almayan ancak UEFA listesinde bulunan Yassine Benzia, 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.
- Yanal, 9 futbolcusunu kullanamadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu Zenit maçında kullanamadı.
Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da UEFA listesine dahil edilemedi.
Ayrıca TFF'ye bildirilen listede de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesinde bulunmuyor.
Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesine alınmadı.
- Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 5,5 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa kupası maçına çıktı.
Sarı-lacivertlileri 2013-2014 sezonunda çalıştıran Yanal, Fenerbahçe'yle son Avrupa sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Arsenal karşısında 27 Ağustos 2013'te vermişti.
Yanal, 1995 gün sonra Avrupa arenasında sarı-lacivertli takımın başında yer aldı.
- Zenit 2 ay sonra resmi maça çıktı
Zenit, 2 ay sonra ilk resmi maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.
Rusya'da lige verilen ara nedeniyle 2 aydır resmi maça çıkmayan Zenit, son karşılaşmasını 13 Aralık'ta oynamıştı.
Öte yandan Zenit'in yeni transferlerinde Kolombiyalı orta saha oyuncusu Wilmar Barrios ve Shakhtar Donetsk'ten alınan Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskiy maça ilk 11'de başlarken, İranlı santrfor Sardar Azmoun yedekler arasında şans bekledi.
- Skrtel ve Neto eski takımlarına karşı
Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel ile Zenitli oyuncu Luis Neto, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Skrtel, 2004-2008 yılları arasında Zenit'te forma giymişti.
Maça yedekler arasında başlayan Neto ise geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. Neto, karşılaşmadan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
- 27 yabancı gazeteci
Karşılaşmayı 27 yabancı basın mensubu takip etti.
Fenerbahçe-Zenit maçında görevli olarak Rusya'dan 25, Hollanda ve Yunanistan'dan ise birer gazeteci izledi.
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