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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.10.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Avrupa'da ayağa kalktı!

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Fenerbahçe Avrupa'da ayağa kalktı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Slovak ekip Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi ve Kadıköy'deki maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve kalan 7 haftada sadece 7 puan toplayabilen sarı lacivertli ekip, Avrupa'da ayağa kalktı ve mücadeleyi 52. ve 68. dakikalarda Slimani'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Fenerbahçe, gruptaki 3. maçını 25 Ekim'de Belçika'da Anderlecht ile yapacak.

Fenerbahçe Avrupada ayağa kalktı

NOTLAR:

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz düdük çaldı. 

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Cocu, Spartak Trnava maçında Isla, Frey, Skrtel ve Eljif'e ilk 11'de forma verirken; Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Aatif ve Benzia yedek soyundu. Sarı lacivertli ekip sahaya 3'lü savunma ile çıktı. 

SKRTEL İLK 11'DE GÖREV ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sakatlığı sona eren Martin Skrtel'e ilk 11'de görev verdi. 
Sarı lacivertli ekipte, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçlarında forma giyemeyen Martin Skrtel, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı sona eren Skrtel, Spartak Trnava mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.

İSMAİL DEVRİM DEVRİM'İN ÇOCUKLARI TRİBÜNDE
Kocaeli'nde intihar eden İsmail Devrim'in çocukları Spartak Trnava maçını tribünden izledi.
Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın (FBİAD) davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen İsmail Devrim'in çocukları Rıdvan ve Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. 

TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU
Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele, ligde alınan kötü sonuçlar ve karşılaşmanın hafta içinde denk gelmesi sebebiyle tamamen dolmazken, buna rağmen tribünlerin büyük bir kısmı doldu. Öte yandan Spartak Trnava'yı desteklemeye yaklaşık 100 kadar taraftar geldi.

Fenerbahçe Avrupada ayağa kalktı

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