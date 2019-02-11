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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.02.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Avrupa'da 229. randevuda

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Fenerbahçe, Avrupa'da 229. randevuda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, uluslararası alanda 229. kez boy gösterecek. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta 83 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 yenilgi yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 60 30 17 13 80 56
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 228 83 48 97 282 335


"Kupa 2"de 114 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 114 maça çıktı.
Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu 114 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

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