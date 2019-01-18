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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
A.A. / Fotoğraf: fenerbahce.org
18.01.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Avrupa potasında rakipsiz! Son kurban...

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Fenerbahçe, Avrupa potasında rakipsiz! Son kurban...

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında, deplasmanda İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı 82-64 yendi.

Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-19 önde kapatan sarı lacivertliler, 2'nci periyotta farkı artırarak devreyi 44-32 galip tamamladı.

3'üncü periyotta daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi takım, 56-51'lik skorla farkı 5 sayıya kadar indirdi. Son periyotta oyundaki üstünlüğü yeniden ele geçiren Fenerbahçe Beko, sahadan 82-64'lük skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada, Nikola Kalinic 16, Jan Vesely 13, Kostos Slouskas 11 ve Ali Muhammed 10 sayı ile sarı lacivertlilerin en skorer oyuncuları oldu. İspanyol takımında ise 21 sayı kaydeden Tim Killie maçın en skoreri olarak öne çıktı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde 17'nci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko liderliğini korudu. Alt sıralardaki Gran Canaria ise 13'üncü mağlubiyetini elde etti.

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