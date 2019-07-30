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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
30.07.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Audi Cup'ta sürpriz peşinde! Bayern karşısında iddaa oranı...

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Fenerbahçe, Audi Cup'ta sürpriz peşinde! Bayern karşısında iddaa oranı...

Avrupa'nın dev ekiplerinin katıldığı Audi Cup'a davet edilen Fenerbahçe, kupanın ilk maçında Bayern ile oynuyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

BAYERN - FENERBAHÇE

- İstanbul'da takımla birlikte çalışmalara başlayan Mauricio Isla, Diego Reyes ve Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesinde yer aldı.

- Genç yetenek Okan Turp sakatlığını yeni atlattığı için İstanbul'da bırakıldı, stoper rotasyonunda Reyes'in dışında Sadık Çiftpınar ve Batuhan Yılmaz dikkat çekti.

- Son hazırlık maçlarında Jailson'u da aynı bölgede deneyen Ersun Yanal'ın, Brezilyalı oyuncuyu bir kez daha savunmanın ortasında görevlendirmesi şaşırtıcı olmaz.

- Bayern'de ise Lucas Hernandez dışında önemli bir eksik yok.

- Takımın önemli isimlerinden Thomas Müller; "Kendi seyircimiz önünde kazanmak çok önemli, 3 Ağustos'ta Dortmund ile oynayacağımız Süper Kupa öncesi moral bulmalı ve momentum kazanmalıyız" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe, Audi Cupta sürpriz peşinde Bayern karşısında iddaa oranı...

İDDAA'DA BAYERN AĞIR FAVORİ, FENERBAHÇE SÜRPRİZ PEŞİNDE!

iddaa'da Bayern galibiyeti 1,10'den açılmıştı, an itibariyle 1,05'e gerilemiş durumda! Fenerbahçe, Audi Cup'ta sürpriz peşinde... Sarı lacivertlilerin iddaa oranı 10,00'dan 12,00'ye yükseldi...

Herkesin merakla bu karşılaşmayı Misli.com'dan kesintisiz, CANLI olarak izleyebileceksiniz, kaçırmayın!

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