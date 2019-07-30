Fenerbahçe, Audi Cup'ta sürpriz peşinde! Bayern karşısında iddaa oranı...
Avrupa'nın dev ekiplerinin katıldığı Audi Cup'a davet edilen Fenerbahçe, kupanın ilk maçında Bayern ile oynuyor! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- İstanbul'da takımla birlikte çalışmalara başlayan Mauricio Isla, Diego Reyes ve Nabil Dirar, Fenerbahçe'nin Audi Cup kafilesinde yer aldı.
- Genç yetenek Okan Turp sakatlığını yeni atlattığı için İstanbul'da bırakıldı, stoper rotasyonunda Reyes'in dışında Sadık Çiftpınar ve Batuhan Yılmaz dikkat çekti.
- Son hazırlık maçlarında Jailson'u da aynı bölgede deneyen Ersun Yanal'ın, Brezilyalı oyuncuyu bir kez daha savunmanın ortasında görevlendirmesi şaşırtıcı olmaz.
- Bayern'de ise Lucas Hernandez dışında önemli bir eksik yok.
- Takımın önemli isimlerinden Thomas Müller; "Kendi seyircimiz önünde kazanmak çok önemli, 3 Ağustos'ta Dortmund ile oynayacağımız Süper Kupa öncesi moral bulmalı ve momentum kazanmalıyız" açıklamasını yaptı.
İDDAA'DA BAYERN AĞIR FAVORİ, FENERBAHÇE SÜRPRİZ PEŞİNDE!
iddaa'da Bayern galibiyeti 1,10'den açılmıştı, an itibariyle 1,05'e gerilemiş durumda! Fenerbahçe, Audi Cup'ta sürpriz peşinde... Sarı lacivertlilerin iddaa oranı 10,00'dan 12,00'ye yükseldi...
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