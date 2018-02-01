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Fenerbahçe, Atina'da dağıldı!

THY Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olimpiakos'a 95-70 mağlup oldu

Hürriyet Haber
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SALON: Barış ve Dostluk
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Robert Lottermoser, Carlos Peruga
OLYMPIAKOS: McLean 12, Toliopoulos, Spanoulis 19, Milutinov 5, Strelnieks 19, Printezis 12, Papanikolaou 9, Mantzaris 6, Roberts 7, Bogris, Wiltjer 3, H. Thompson 3
FENERBAHÇE DOĞUŞ: J. Thompson 6, Melli, Melih, Wanamaker 7, Sloukas, Guduric 8, Vesely 8, Sinan 2, Kalinic 3, Muhammed 24, Ahmet 8, Datome 4
1'İNCİ PERİYOT: 34-18
İLK YARI: 45-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-54
5 FAUL ALAN: 37.27 Hollis Thompson (Olympiakos)

Fenerbahçe, Atinada dağıldı

Olympiakos evinde konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'u farklı geçti. Olympiakos ile Fenerbahçe Doğuş, Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 34-18 önde kapattı. İkinci yarıda ise Fenerbahçe Doğuş maça ağırlığını koydu ve farkı tek haneli rakamlara indirdi. İki takım soyunma odasına Olympiakos'un 46-36 üstünlüğüyle girdi.

Üçüncü periyotta ise Olympiakos yine maçı domine eden taraf oldu ve 3. periyodu 26-18 kazanırken, maçın toplam skorunda ise son periyoda 71-54 önde girdi.

Fenerbahçe, Atinada dağıldı

PanathinaikosEuroleague

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