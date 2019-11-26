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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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26.11.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Fenerbahçe aradığı sol beki Yunanistan'da buldu

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Fenerbahçe aradığı sol beki Yunanistan'da buldu

Hasan Ali Kaldırım'a alternatif bir sol bek arayan Fenerbahçe aradığı ismi Yunanistan'da buldu.

Sakatlıklar nedeniyle geride kalan haftalarda sol bekte sorun yaşayan sarı lacivertlilerin bu mevki için PAOK'un 24 yaşındaki oyuncu Dimitrios Giannoulis'i listesine aldı.

Atina'ya giden Volkan Demirel, Yunanistan ile Finlandiya arasındaki EURO 2020 grup eleme maçında Giannoulis'i takip etti.

Yunan oyuncu için bol bol not tutan Volkan Demirel'in, teknik direktör Ersun Yanal'a olumlu not verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dimitrios Giannoulis bu sezon PAOK formasıyla ikisi Şampiyonlar Ligi elemeleri, ikisi Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 15 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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