Fenerbahçe ara vermeden Başakşehir hazırlıklarına başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
DHA
05.10.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Fenerbahçe ara vermeden Başakşehir hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe ara vermeden Başakşehir hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında, 7 Ekim Pazar günü Ülker Stadı’nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30’da başladı. Dün akşamki Spartak Trnava maçının ilk 11’inde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmalarla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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"Tutkulu ve enerjik bir takım gördüm"Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spartak Trnava karşısında tutkulu ve enerjik bir takım gördüğünü ifade ederek, iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Sözlerine Batman’da gerçekleştirilen terör saldırısıyla başlayan Cocu, şu ifadelere yer verdi: "Kalbimiz terör saldırısında yakınlarını yitirenlerle. Kalbimizin onların yanında olduğunu söylemek istiyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umuyorum galibiyet alıştığımız bir his haline gelir. Oyun stilimizi değiştirdik. Çok fazla çalışabilme imkanı bulamasak da çok iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Tutkulu ve enerjik bir takım gördüm. Bunlar futbolun önemli prensipleri. Rakibi baskı altına aldığınızda, zaten iyi sonuç alıyorsunuz. İki gol ile kazanmayı başardık. İlk yarıda golü getirme konusunda başarılı olamadık. Bundan sonraki maçlarda neler yapmamız gerektiği ile ilgili güzel maçtı” şeklinde konuştu.
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