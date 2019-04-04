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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.04.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe antrenmanına Nabil Dirar damga vurdu

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Fenerbahçe antrenmanına Nabil Dirar damga vurdu

Sarı-Lacivertliler’in önceki günkü antrenmanında Victor Moses fırtınası esmişti. Dün de bir diğer kanat oyuncusu Nabil Dirar coştu.

Fenerbahçe, pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını son derece keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Samandıra, hem milli takımlara giden oyuncuların tamamının dönmesi hem de sakatların iyileşmesiyle birlikte uzun bir aradan sonra en kalabalık idmana sahne oldu. Sarı-Lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma oyunu oynadı ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Bunun ardından bu kez üç gruba ayrılan futbolcular yan top ve şut çalışması yapıp, hücum ve defans organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe antrenmanına Nabil Dirar damga vurdu

İdman boyunca futbolcuların son derece neşeli ve keyifli olmaları, Ersun Yanal’ın da yüzünü güldürdü. Özellikle Soldado ve Valbuena, yaptıkları esprilerle idmana damgalarını vurdu. Bu ikili, takım arkadaşlarını kahkalara boğdu. Sarı- Lacivertliler, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarına devam edecek.

Sarı-Lacivertliler’in önceki günkü antrenmanında Victor Moses fırtınası esmişti. Dün de bir diğer kanat oyuncusu Nabil Dirar coştu.

Sakatlıktan döndükten sonra son derece hırslı ve istekli olan, bir an önce ilk 11’deki yerini almak isteyen Faslı yıldız, yan top ve şut çalışmalarında hem adrese teslim ortaları hem de birbirinden güzel golleriyle Ersun Yanal ve takım arkadaşlarından alkış aldı.

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