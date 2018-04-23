Fenerbahçe-Antalyaspor maçına uzman iddaa yorumu
Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybetmedi, tüm gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Süper Lig'de günün maçında Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor. Eksiklere, istatistiklere ve öne çıkanlara göz atalım...
- Fenerbahçe'de önemli bir eksik yok. İdeal 11'in bozulması beklenmiyor.
- Fenerbahçe, evindeki son 12 lig maçının 8'ini kazandı. (3 beraberlik)
- Beşiktaş ve Akhisarspor yenilgileri sonrası oynadığı 5 lig maçının da 4'ünü kazandı. (1 beraberlik)
- Deniz Kadah'ın durumu maç saati netleşecek.
- Danilo ve William Vainqueur kadroda değil.
- Fenerbahçe'yle ligde oynadıkları son 4 lig maçının 3'ünü kazandılar.
Nesine.com yorumcusu Rıdvan Aksu; "Fenerbahçe için hata lüksü olmayan bir maç. Antalyaspor burada 1 puan için oynayacak. Hamza Hamzaoğlu'nun takımı son Konyaspor maçında evinde oynamasına rağmen defans güvenliğini elden bırakmadı. Aykut Kocaman da zaten defansif futbol oynatan bir hoca. Bu maçtan karşılıklı gol çıkması bence zor." dedi.
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