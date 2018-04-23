Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçın 3'ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.

En Çok Oynanan Bahis 136 Fenerbahçe - Antalyaspor 3 MS1 1,15 23642 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 136 Fenerbahçe - Antalyaspor 3 11,15 %96,75 X4,75 %1,16 29,00 %2,09

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



İstanbul'daki maçlar



Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18'ini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, geçen sezon da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.



Farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 43 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklerle Fenerbahçe ve Antalyaspor

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu maçların 29'unu kazandı. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında lig tarihinde elde ettiği yedi galibiyetin üçü son dört maçta geldi. İki takımın ligde oynadığı son üç maç 1-0 bitti. İki takımın Fenerbahçe ev sahipliğinde oynadığı son dört lig maçında taraflar ikişer galibiyet aldı. Bundan önceki 17 maçın 16'sını Fenerbahçe kazanmıştı. Fenerbahçe evinde oynadığı son 12 maçın sadece birini kaybetti.

Fenerbahçe ligde beş maçtır kaybetmiyor ve bu alanda ligde halen devam eden en uzun serinin sahibi. Antalyaspor ise dört maçtır yenilmiyor ve Konyaspor ile birlikte bu alanda Fenerbahçe'yi ikinci sıradan takip ediyor. Antalyaspor bu sezon ligde iki deplasman galibiyeti elde etti, bu iki galibiyet de takımın son iki deplasman maçında geldi. Süper Lig'de bu sezon iç sahada kazandığı puan, deplasmanda kazandığından daha az olan tek takım Fenerbahçe. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de teknik direktör olarak 10 kez karşılaştı. İlk üç maçtan galip ayrılan taraf Aykut Kocaman olurken, Hamza Hamzaoğlu son yedi karşılaşmada rakibine sadece bir kez mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de rakip cezahalarındaki her 11.5 topla buluşmasında bir gol atıyor ve bu alanda ligin en iyi takımı.

Antalyaspor ise ceza sahalarında her 17.4 topla buluşmasında bir gol atabiliyor ve bu alanda ligin en kötü üçüncü takımı. Fenerbahçe bu sezon ligde Galatasaray'ın ardından gole çevirme oranı en yüksek ikinci takım. Antalyaspor ise bu alanda ligin en kötü üçüncü takımı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı son beş lig golü maçların 54 ile 67. dakikaları arasında geldi. Antalyaspor'un ligde kalesinde gördüğü son 10 golün dördü duran toplardan geldi. Bu sezon ligde sadece üç takım Antalyaspor'dan daha fazla duran top golü yedi: Karabükspor, Galatasaray ve Osmanlıspor. Antalyaspor'un ligde attığı son sekiz golün beşinde Souleymane Doukara'nın direkt katkısı var. Aatif Chahechouhe ligdeki son iki maçında iki gol attı. Faslı oyuncu bu sezon aynı sayıda gol katkısını bundan önceki 20 lig maçında verebilmişti.