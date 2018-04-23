Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
23.04.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Antalyaspor 44. randevuda. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı. Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 21 karşılaşmadan 18'ini kazandı, 2'sini kaybetti. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçın 3'ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 136Fenerbahçe - Antalyaspor
    3
    MS1
    1,15
    23642kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18'ini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, geçen sezon da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 43 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklerle Fenerbahçe ve Antalyaspor

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 43 kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu maçların 29'unu kazandı. Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında lig tarihinde elde ettiği yedi galibiyetin üçü son dört maçta geldi. İki takımın ligde oynadığı son üç maç 1-0 bitti. İki takımın Fenerbahçe ev sahipliğinde oynadığı son dört lig maçında taraflar ikişer galibiyet aldı. Bundan önceki 17 maçın 16'sını Fenerbahçe kazanmıştı. Fenerbahçe evinde oynadığı son 12 maçın sadece birini kaybetti.

Fenerbahçe ligde beş maçtır kaybetmiyor ve bu alanda ligde halen devam eden en uzun serinin sahibi. Antalyaspor ise dört maçtır yenilmiyor ve Konyaspor ile birlikte bu alanda Fenerbahçe'yi ikinci sıradan takip ediyor. Antalyaspor bu sezon ligde iki deplasman galibiyeti elde etti, bu iki galibiyet de takımın son iki deplasman maçında geldi. Süper Lig'de bu sezon iç sahada kazandığı puan, deplasmanda kazandığından daha az olan tek takım Fenerbahçe. Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'de teknik direktör olarak 10 kez karşılaştı. İlk üç maçtan galip ayrılan taraf Aykut Kocaman olurken, Hamza Hamzaoğlu son yedi karşılaşmada rakibine sadece bir kez mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de rakip cezahalarındaki her 11.5 topla buluşmasında bir gol atıyor ve bu alanda ligin en iyi takımı.

Antalyaspor ise ceza sahalarında her 17.4 topla buluşmasında bir gol atabiliyor ve bu alanda ligin en kötü üçüncü takımı. Fenerbahçe bu sezon ligde Galatasaray'ın ardından gole çevirme oranı en yüksek ikinci takım. Antalyaspor ise bu alanda ligin en kötü üçüncü takımı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı son beş lig golü maçların 54 ile 67. dakikaları arasında geldi. Antalyaspor'un ligde kalesinde gördüğü son 10 golün dördü duran toplardan geldi. Bu sezon ligde sadece üç takım Antalyaspor'dan daha fazla duran top golü yedi: Karabükspor, Galatasaray ve Osmanlıspor. Antalyaspor'un ligde attığı son sekiz golün beşinde Souleymane Doukara'nın direkt katkısı var. Aatif Chahechouhe ligdeki son iki maçında iki gol attı. Faslı oyuncu bu sezon aynı sayıda gol katkısını bundan önceki 20 lig maçında verebilmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şenol Güneş'ten tecrübeli isme uyarı! Yanına çağırıp...

2. Lig puan durumu bilgileri ve kalan maçlar fikstür bilgileri

Galatasaray Odeabank Beşiktaş Sompo Japan basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona yüzyılın rekorunu kırdı