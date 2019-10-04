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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.10.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de bu hafta 7. hafta karşılaşmaları sahne alacak. Fenerbahçe ve Antalyaspor maçı ile 7. haftanın perdesi açılıyor. İki takım Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Spor severler mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'deki 47 randevularına hazırlanıyor. Önceki 46 maçın 31'ini Fenerbahçe kazanırken, Antalyaspor yedi galibiyet elde edebildi. Antalyaspor ile oynadığı son dört maçta yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bundan önceki üç maçta rakibine mağlup olmuştu.

Antalyaspor'u evinde ağırladığı 23 lig maçının sadece ikisinde mağlup olan ve bu maçların 22'sinde rakibine gol atan Fenerbahçe, rakibine karşı son altı maçta ise kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de iç sahada 15 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından ligde devam eden en uzun ikinci iç saha yenilmezlik serisinin sahibi. Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 12 maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı ve bu maçlarda toplam 28 gol yedi.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe ve Antalyaspor. Fenerbahçe bu sezon ligde attığı 11 golün tamamını ceza sahası içinden buldu. Ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan iki takımdan biri Fenerbahçe. Bülent Korkmaz ve Ersun Yanal'ın Süper Lig'deki yedi karşılaşmasında Korkmaz rakibine sadece bir kez mağlup oldu (3G 3B), ancak bu tek yenilgi iki teknik adamın son karşılaşmasında geldi. Fenerbahçe'nin ligde attığı son dört golün üçünde asist Max Kruse'den geldi. Bu sezon Antalyaspor formasıyla en fazla gole katkı yapan ve en fazla şut pası atan oyuncu Serdar Özkan.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47’nci randevu

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig’de 47’nci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet aldı,ÿ8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Süper Lig’in 7’nci haftasında Antalyaspor, bu akşam saat 20.30’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçından puanla dönmeyi hedefliyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe ligde 47’nci maçını oynayacak. Süper Lig’de geride kalan 46 maçın 31’ini Fenerbahçe, 7’sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Antalyaspor’un 38 golüne, sarı-lacivertiler 84 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile İstanbul’da yaptığı maçlarda rakibini 2 kez yendi.

İki takım, İstanbul’da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20’sini kazandı. Antalyaspor, Fenerbahçe’yi 2012-2013’te 3-1, 2016-2017’de 1-0’lık skorlarla yendi. İstanbul’daki lig maçlarında Fenerbahçe 55 gol attı, kalesinde 18 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetleri elde etti. İki takım arasında geçen sezonun son haftasında İstanbul’da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.  Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada haftaya giriyor.  Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Antalyaspor’da 3 eksik

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde İstanbul’a hareket edecek Antalyaspor’da sakat futbolcuların maça yetişemeyecek olması teknik heyeti üzdü. Fenerbahçe maçında 3 futbolcu forma giyemeyecek. Antalyaspor’da sakatlığı geçmeyen Gustavo, Charles ile Harun Kavaklıdere, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almayacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın hücumda Gustavo yerine Dala’ya, Charles’in yerine de Chico’ya görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nda çıktığı son 15 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı

Kadıköy'de 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

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