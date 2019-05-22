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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.05.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in son haftasında pazar günü sahasında Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, bir günlük aranın ardından Antalya mesaisine, Can Bartu Tesisleri’nde başladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde gerçekleştirilen idmanda Erzurumspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla hazırlıklarını sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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"Kurgulanmış bir düzen var"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Koç, TFF seçimleriyle ilgili soruları yanıtladı. Koç, hakemler ve MHK hakkında ise, "Fenerbahçe olarak hakemler hakkında en az konuşan ama en çok kart gören biziz. Kimin sesi çok çıkarsa onun istediği olan bir ortam istemiyoruz. Adil bir rekabet istiyoruz. Hakem hataları artarak konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

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