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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, Antalya kampını 3 gün uzattı

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Fenerbahçe, Antalya kampını 3 gün uzattı

Fenerbahçe, 10 Ocak'ta tamamlanması planlanan Antalya kampını 13 Ocak'a kadar uzattı.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak Fenerbahçe'de devre arası kampı 3 gün süreyle uzatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Fenerbahçe, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce kampın 5-10 Ocak tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.

İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan Kayseri'ye geçecek.

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