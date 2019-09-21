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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.09.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ligde liderlik yarışının en büyük adaylarından birisi olan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta kaybettiği puanı telafi etmek için Ankaragücü karşısına çıkacak. Süper Lig'de şu ana kadar 100 kez karşı karşıya gelen ekiplerden Fenerbahçe 63 maçtan galibiyetle tamamlarken 10 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. Son 2 karşılaşmadan sadece 1 puan elde eden Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 3 puan elde ederek puan durumunda avantaj elde etmeye odaklanacak. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılama öncesi her iki takıma dair notlar

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak. 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER 

Fenerbahçe Ankaragücü maçının muhtemel 11'lerinin şu şekilde olması bekleniyor;

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

HASAN ALi BEKLEMEDE

Sakatlıklardan çıkan ancak riske edilmek istenmeyen Moses ve Emre’nin ise sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.

Hasan Ali’nin de gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesine tam anlamıyla hazır olacağı belirtildi.

Isla’nın ilk 11’e dönüşüyle Ozan Tufan’ın orta sahaya geçeceği ve Gustavo ile birlikte görev yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertli takım, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

KADIKÖY'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

ALTAY BAYINDIR, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'in geride kalan 4 haftasında 7 puan toplayan Fenerbahçe'de futbolcular, yarın MKE Ankaragücü ile yapacakları maç öncesinde birliktelik ve galibiyet mesajı verdi.

Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları, ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadı'nda oynayacakları mücadeleyi kazanarak Galatasaray derbisi öncesi taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde eden Fenerbahçe'de futbolcular, Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşanan mağlubiyeti, MKE Ankaragücü'nü yenerek unutturmak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, sahalarında MKE Ankaragücü'nü yenmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım." ifadelerini kullandı.

"Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız" sözleriyle birbirlerini motive eden sarı-lacivertli futbolcular, "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla 'galibiyet' parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuları ise "Omuz omuza şampiyonluğa diyerek sezona başladık" ifadelerini kullanarak, "Bu sözümüz artık bir hedef değil, bir zorunluluk. Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz. Takım olarak kamp döneminden itibaren şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissettik, bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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