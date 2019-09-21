Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, zirve yarışını bırakmadı.
Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ankaragücü 16. dakikada Orgill'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu gole 20. dakikada Zanka ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıda ev sahibi Fenerbahçe daha atak oynayan taraf olurken, Ankaragücü kontra ataklarla gol aradı. 73. dakikada Max Kruse'nin asistinde Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe maçta 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 10'e yükseltirken, Ankaragücü 5 puanda kaldı.
Ev sahibi takımda Garry Rodrigues 41. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rodrigues'in yerine Emre Belözoğlu oyuna dahil oldu.
Sarı lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi 5. lig maçında 3. golüne imza atarken, Max Kruse ise 4. asistini yaptı.
Ankaragücü ise bu sezon ilk kez bir deplasman maçında gol yedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu:
0-1
20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:
1-1
27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
52. dakikada Muric, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önündeki Kruse'ye indirdi, Alman futbolcunun şutunda top üstten auta gitti.
54. dakikada Muric'in uzun pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Cigerci'nin altıpas içinden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
55. dakikada ceza sahası önünde Ozan Tufan, topu savunmanın arkasına gönderdi. Sol köşede meşin yuvarlakla buluşan Kruse'nin şutunda, kaleci Korcan Çelikay topa müdahale ederek gole izin vermedi.
61. dakikada Hasan Kaya'nın sağdan yaptığı ortada İlhan Parlak ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.
68. dakikada Tolga Ciğerci, ceza sahası sol köşesinden şutunu çekti. Kaleci Korcan Çelikay son anda topu üstten kornere çeldi.
73. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek rakibinden sıyrılan Kruse'nin ortaladığı topu Muric, tek vuruşla filelere gönderdi: 2-1
83. dakikada Canteros'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
90 3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Tolga Ciğerci gelişine vurdu. Kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Rami (Dk. 46 Jailson), Dirar, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Dk. 86 Tolgay Arslan), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 41 Emre Belözoğlu), Muric
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 46 Hasan Kaya), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk. 75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Canteros, Orgill
Goller: Dk. 16 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 20 Zanka, Dk. 73 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 24 Orgill, Dk. 25 Cebrail Karayel, Dk. 44 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Luiz Gustavo, Dk. 80 Zanka (Fenerbahçe)
Adil Rami ilk kez 11’de
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11’de yer aldı.
Süper Lig’de evinde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Fenerbahçe’de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11’de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de şans tanındı.
FENERBAHÇE TÜRİBÜNLERİ NESLİCAN'I UNUTMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay’ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar Neslican Tay’ı unutmadı. Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican’ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı. Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.
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