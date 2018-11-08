Fenerbahçe Anderlecht maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Anderlecht, bu akşam Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck ile bir futbolculardan Sebastiaan Bornauw açıklamalarda bulundu.

Hein Vanhaezebrouck, Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinden 1 puan alarak özgüvenle ayrıldığının sorulması üzerine, ”Biz de güvenimizi kazandık. Son maçımızdan galip ayrıldık. Bir şey değiştirir mi bilmiyorum Belçika’ya göre Türkiye’de belki biraz daha farklı düşünüyor olabilirler. Burada 1 puan alındığı zaman zihniyet farklı olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı maçtan 1 puan aldı ben bundan dolayı mutluyum. 3 ya da 4-5-6 maçtan sonra elenmek elenmektir. Bizim umduğumuz bu değil ama 3 keredir puan almadık. Dinamo Zagreb’e karşı kazanabilirdik. İyi başladık ama kırmızı kart gördük devre arasından sonra. Fenerbahçe’ye karşı da öndeydik, armağan vermiş olduk. Maça geri dönmelerini sağladık. Yapabileceğimiz tek şey 3 maçı almak. Hala grupta şansımız olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe’nin evine gelip burada puan almak çok zor” dedi.

Hata yapmaya niyetleri olmadığı dile getiren Hein Vanhaezebrouck, ”Hataları geride bırakırsak bir sürpriz yapabiliriz. Ben futbolu ve Avrupa futbolunu çok iyi biliyorum. Bir sürpriz olabilir. Her şey olabiliyor, takımların iyi ya da kötü günleri olabiliyor. Ama herkese hediye vermeye son vermek lazım. Burada 3 4 gol atacağız diye düşünmemek lazım da kalırsak iyi olur bir gol de atabiliriz burada gol atmak zor. Fenerbahçe’nin evinde birçok gol atmak zor” diye konuşuruz.

”BAŞKA TAKIMLARIN NE YAPTIKLARINA BAKMIYORUZ”

Başka takımların ne yaptıklarına bakmadıklarını dile getiren Hein Vanhaezebrouck, ”Brugge için sevindim. Avrupa’da 3 puan almak güzel. Biz de sonuçta Belçika futbolu için bu tarz puanlar almaya çalışacağız. Unutmamalıyız ki kat sayı düşerse o zaman Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkımızı kaybederiz” şeklinde konuştu.

SEBASTIAAN BORNAUW: ”KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Anderlechtli futbolcu Sebastiaan Bornauw, hava sıcaklığının bir sorun yaratmayacağını dile getirerek, ”Böyle maçlar için futbolcu oldum burada iyi oynamak istiyoruz” dedi Futbolcular olarak esnek olmaları gerektiğini kaydeden Sebastiaan Bornauw, ”Her sistemde her dizilişte oynamalıyız. Daha çok ortaya top yapacağımızı düşünüyorum, bunun dışında değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe de iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Stat dolu ya da boş olsun biz kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Fenerbahçe Avrupa kupalarında Anderlecht ile evinde oynadığı iki maçta yenilmedi. Anderlecht Avrupa kupalarında Fenerbahçe ile karşılaştığı beş maçın birini kazanabildi; kazandıkları tek maç 5-1 bitmişti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde evinde oynadığı son 14 maçta sadece bir kez yenildi, tek yenilgi Molde karşısındaydı. Anderlecht tüm kupalarda Türk takımları ile deplasmanda karşılaştığı altı maçta iki galibiyet, iki beraberlik ve iki de mağlubiyet aldı; Türkiye deplasmanına en son Eylül 2014'te gittiler. Fenerbahçe Avrupa kupalarında oynadığı son 11 maçın 10'unda gol yedi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'den daha fazla ikili mücadele kazanmayı başaran iki takım var; Beşiktaş ve Spartak Moskova. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk beş maçında gol atamayan Zakaria Bakkali geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında iki gol birden atmıştı. Fenerbahçe forması giydiği son dört resmi maçta üç gole katkıda bulunan Michael Frey, sarı lacivertli formayı giydiği ilk altı resmi maçta hiç gol katkısı yapamamıştı.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Anderlecht maçı bu akşam saat 18:50'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmanın şifreli olup, olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı

"KUPA 2"DE 58. MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 58. maçına çıkacak. Bu kulvarda daha önce 57 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Fenerbahçe, rakip filelere 78 gol bırakırken, kalesinde 55 gol gördü.



EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'dan Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.



SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıktı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

FENERBAHÇE KAZANIP AVANTAJ YAKALAMA PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4’üncü maçında Fenerbahçe, bu akşam Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 18.50’de başlayacak mücadelede İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

D Grubu’nda geride kalan 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 puanla 2’nci sırada bulunuyor.

Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ile Slovakya’dan Spartak Trnava’nın yer aldığı D Grubu’ndan galibiyet ile ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Anderlecht karşısında avantaj yakalamak için mücadele verecek.

VALBUENA DÜMENE GEÇTİ

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi ile atağa geçen Mathieu Valbuena, umut saçtı. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Valbuena, Galatasaray derbisi ile en başarılı oyunlarından birini sergiledi. Phillip Cocu’nun görevden alınması ile takımın başına gelen Erwin Koeman, mücadele öncesinde Valbuena ile yakından ilgilenerek öz güven kazanması için olumlu adımlar attı. Derbi maçta istediği performansı gören Koeman’ın Avrupa Ligi’ndeki maçta da 11’de yer alıp saha içinde lider konumda olması bekleniyor.

SLIMANI FORMA GİYECEK

Fenerbahçe’de Islan Slimani, Anderlecht karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan MEK Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve 11’inci haftadaki derbide takımını yalnız bırakan Slimani, Anderlecht maçıyla takıma dahil olacak. Derbi maçta Slimani yerine Frey’e görev veren Koeman, Avrupa Ligi’nde Cezayirli oyuncuya ilk 11’de görev verecek.

MEHMET TOPAL HAZIR AMA RİSKE EDİLMEYECEK

Fenerbahçe’de kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, bu akşam oynanacak maçta riske edilmeyecek.

Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra sol kasığında bulunan fıtık sebebiyle ameliyat edilen Mehmet Topal’ın iyileşmesi Erwin Koeman’ın içini rahatlattı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan Güçtekin’in ardından Jailson’un da ligde cezalı duruma düşmesi ile sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de sevindirici haber geldi. Sakatlığı son bulan ve takımla çalışmalara başlayan Mehmet Topal, Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyecek olsa da ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev alacak.

Fenerbahçe Tenik Sorumlusu Erwin Koeman’ın Anderlecht maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani"