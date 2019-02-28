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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
28.02.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Anadolu Efes'i farklı geçti

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Fenerbahçe Anadolu Efes'i farklı geçti

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'i 84-66 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Sarı-lacivertli takım normal sezonda 24 maçının 21'ini kazandı.

THY Avrupa Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla galibiyet sayısını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 9'uncu mağlubiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Green, Datome, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başlarken, deplasman ekibi Anadolu Efes ise Larkin, Beaubois, Anderson, Moerman ve Dunston beşiyle sahaya çıktı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Larkin'in iyi hücum performansıyla televizyon molasına 12-9 önde girdi. Televizyon molasının ardından Anadolu Efes hücumdaki iyi performasını sürdürürken, sonrasında Vesely'nin savunma ve hücumdaki etkili oyunu ile Fenerbahçe Beko 18-17 öne geçti ve Ergin Ataman molasına başvurdu. Moladan istediği dönüşü yapamayan Anadolu Efes, ilk periyodu 20-17 geride kapattı.

Mücadelenin ikinci periyoduna sert savunma ile başlayan Fenerbahçe Beko, 2.5 dakikada 5-0'lık seri yakaladı ve Anadolu Efes molasına gidildi: 25-17. Molanın ardından deplasman ekibi 8-4'lük seri yakalayarak hücumdaki kötü performansını sonlandırdı: 29-25. Fenerbahçe Beko, Guduric ve Datome'nin üst üste üçlük isabetleriyle 17'nci dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 37-25. Periyodun kalan bölümünde de üstünlüğü bırakmayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 14 sayı farkla önde gitti: 43-29.

Üçüncü periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde rakibine yalnızca 4 sayı imkanı veren sarı lacivertli ekip, rakip potaya ise bu süreçte 8 sayı gönderdi: 51-33. Moerman'ın etkili performansıyla Anadolu Efes maça yeniden ortak olurken, yıldız oyuncunun periyodun son saniyesinde attığı basketle son periyoda 10 sayılık Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi: 57-47.

Maçın final bölümünde yeniden hücumda isabet bulmaya başlayan Fenerbahçe Beko; Guduric, Sloukas ve Datome'nin basketleriyle bitime 6.25 kala farkı yeniden 18'e yükseltti: 68-50. Mücadelenin kalan bölümünde de rakibinin farkı azaltmasına müsaade etmeyen ev sahibi ekip, parkeden 84-66 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE POTASINI 6 DAKİKA 38 SANİYE KAPATTI

Mücadelenin ilk periyodunun bitimine 3.43 kala Moerman'ın elinden üç sayılık basket bulan Anadolu Efes, bu skorun ardından 6 dakika 38 saniye boyunca sayı bulamadı. Fenerbahçe'nin savunma sertliğini aşamayan Anadolu Efes 17 sayıda takılı kalırken, ikinci periyodun bitimine 7.05 kala Larkin bu seriyi sonlandırdı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Carlos Peruga, Piotr Pastusiak

FENERBAHÇE BEKO: Green 2, Melli 4, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 15, Sloukas 17, Guduric 11, Vesely 8, Ali Muhammed 8, Ahmet Düverioğlu 2, Datome 13, Sinan Güler, Biberovic 4

ANADOLU EFES: Larkin 13, Beaubois 5, Doğuş Balbay, Motum 4, Moerman 18, Pleiss 11, Micic 2, Anderson 5, Dunston 4, Simon 2, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

İLK YARI: 43-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-47

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