"Fenerbahçe - Anadolu Efes" TEK MAÇ! Euroleague finaline iddaa'da...

FENERBAHÇE BEKO

- Normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe bEKO, çeyrek finalde eşleştiği Zalgiris Kaunas’ı 3-1 ile devirdi ve üst üste 5. kez final-four biletini almış oldu.

- 2016/17 sezonunda şampiyon olan ve geçen sezon ise finalde Real Madrid’e kaybeden Obradovic’li Fenerbahçe, şampiyonluk için otoritelerin en büyük favorisi.

- Sırp antrenörün daha önce bu kupada 9 kez mutlu sona ulaşmış olması bu durumu oluşturan etkenlerden biri.

- Final-Four öncesinde Sarı Lacivertlilerde sakatlık haberleriyle canlar biraz sıkıldı. İspanya’daki maçlarda Datome ve Lauvergne görev alamayacaklar. Sezonun en etkili isimlerinden biri olan Vesely ile Kalinic’in de durumları maçtan önce yapılacak kontrollerde belli olacak.

ANADOLU EFES

- Anadolu Efes, geçen sezon Euroleague’de son sırayı almıştı. Bu sezon ise müthiş bir ivme yakalayarak önce normal sezonu 4. sırada tamamladılar, sonrasında ise İspanyol devi Barcelona’yı kıran kırana geçen bir serinin ardından 3-2 ile eleyerek Final Four’a gelmeye hak kazandılar.

- 2000 yılından sonra ilk kez Final Four’da yer alacak olan Anadolu Efes’in, diğer 3 rakibine göre en önemli eksiği tecrübe eksikliği olacağa benziyor.

- Öyle ki, antrenör Ergin Ataman’ın 2000’de Anadolu Efes ve 2003’te Montepaschi Siena’yla yaşadığı Final Four tecrübeleri dışında oyuncu olarak mevcut kadroda sadece Vasilije Micic ve Bryant Dunston’ın Final Four tecrübeleri bulunuyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’de oynadığı 34 maçın 28’ini kazandı (MS 1)

- Anadolu Efes, Final-Four’a giden ekiplerle normal sezonda oynadığı 6 maçın 5’ini kaybetti (MS 1)

- İki takım arasındaki son 6 maçın 5’inde bu maç için açılan Toplam Sayı Limiti aşılmadı (ALT)

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Fenerbahçe’nin sakatlıklarını bir kenara koymak oldukça güç. Çünkü Real Madrid ile Avrupa’nın en güçlü uzun rotasyonuna sahip Fenerbahçe’ye direkt olarak etki eden bir durum. Özellikle Vesely’nin oynamaması durumunda durum daha da vahim olacak. Uzun rotasyonunda Melli’nin maçın büyük bölümünde tek başına savaşmak durumunda kalabilir. Ya da koç Obradovic maçın büyük bölümünde 4 kısa ile oynamak durumunda kalabilir ki bu durum Ergin Ataman’a daha çok yarayacak bir ortam yaratacaktır.

Hatırlarsanız; Ergin Ataman’ın Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes’teki şampiyonluklarının büyük bölümü 4 kısalı sistemlerle karşı alınmış başarılar. Moermann gibi bir isime de sahipken Ergin Ataman bunu fırsata çevirebilir. Bu nedenle Fenerbahçe’yi zor bir maç bekliyor.

Ayrıca iki takım birbirini çok iyi tanıyor. Bu sezon iki takım 6 kez karşılaştı. Şu ana kadar 60 civarı maç oynadıklarını düşünürsek her 10 maçta 1’i birbiriyle karşılaşmışlar. Ayrıca not edilmekte fayda var ki Larkin son dönemde çok formda.

Özet geçecek olursak, Fenerbahçe’nin savunması ve Final Four tecrübesi ya da Anadolu Efes’in enerjisi maçı getirecek.

İki ekibimize de iyi şanslar diliyoruz fakat ilk tercihim çok eksiği bulunan Fenerbahçe’nin kaybedebileceği yönünde... MS2 tercihi ön planda.

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