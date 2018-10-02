Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
02.10.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi basketbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Fenerbahçe ile Anadolu Efes 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor. 3 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe Anadolu Efes mücadelesini kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ankara Spor Salonu’nda 3 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe’nin 7 kupası var

Fenerbahçe, 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray’ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen’i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital’ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes’i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit’i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kaldırdı.

Galatasaray’ın iki kupası var

Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker’i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.

Beşiktaş’ın bir şampiyonluğu bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Beşiktaş bir kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes’i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.

Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti. Kupanın 33 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

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