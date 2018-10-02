Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi basketbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Fenerbahçe ile Anadolu Efes 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım durumunda bulunuyor. 3 Ekim Çarşamba günü Fenerbahçe Anadolu Efes mücadelesini kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ankara Spor Salonu’nda 3 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe’nin 7 kupası var
Fenerbahçe, 7 kezle futbolun "3 büyükleri" arasında, bu kupada en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 1989-1990 sezonunda Galatasaray’ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. Kupada 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında şampiyon olan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda Efes Pilsen’i yenip, 13 yıl sonra kupayı 4. kez müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda ise Galatasaray Liv Hospital’ı 64-62 yenerek, 5. kupasını elde etti. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Anadolu Efes’i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip geçen sezon ise Banvit’i 75-64 yenerek tarihindeki 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kaldırdı.
Galatasaray’ın iki kupası var
Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 1984-1985 sezonunda ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 85-84 yenerek, kupayı alma başarısı gösterdi. Galatasaray, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Ülker’i iki uzatma sonunda 103-97 mağlup ederek, 26 yıllık bekleyişin ardından kupaya uzandı.
Beşiktaş’ın bir şampiyonluğu bulunuyor
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Beşiktaş bir kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda finalde Anadolu Efes’i 77-75 mağlup ederek, kupayı kazandı.
Ülkerspor üst üste 5 kez kazandı
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 6 kez kazanan Ülkerspor, üst üste 5 kez kupayı müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekti. Kupanın 33 yıllık tarihinde ayrıca Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.
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