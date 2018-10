Fenerbahçe Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hangi kanalda saat kaçta?

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak. Bu yıl 34. kez gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kupasının son iki sezondur kazananı Fenerbahçe, seriyi devam ettirerek müzesine bir kupa daha götürmeye odaklanacak. Diğer taraftan Anadolu Efes ise 2 yıldır kazanamadığı kupayı yeniden müzesine getirmek için parkede olacak. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında merak edilen bazı detaylar

FENERBAHÇE ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması, 3 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Basketbolda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında bugün oynanacak 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın basın toplantısı yapıldı.



Sheraton Ankara Otel'de düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök ve takım kaptanı Doğuş Balbay'ın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier yer aldı.



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, babası İbrahim Nuray Ataman'ın mide rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, sözlerine Ergin Ataman'ın babasına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.



Anadolu Efes'in kadrosunda çok fazla değişiklik yaşandığına işaret eden Obradovic, "Bizim de yeni katılanlarımız var. Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Mili takımlarda bulunan oyuncularımız nedeniyle hazırlanma sürecinde eksiklikler oldu. Ama şu an bahane zamanı değil. Bugün sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. İki takımın da reaksiyonunu izlemek çok ilginç olacak." diye konuştu.

Yeni yabancı kuralının Avrupa maçlarına etkisine ilişkin soruya Sırp başantrenör, "Sezon içerisinde nasıl olacak bunu hep beraber göreceğiz. Federasyonun karar verdiği bir değişiklik. Biz de her sene olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." yanıtını verdi.



Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu ise "Burada olduğumuz için heyecanlıyız, gururluyuz. Sezona iyi başlamak istiyoruz. Önemli bir kupa. İyi durumdayız. Hazırlık maçları istediğimiz gibi geçti. Zorlu bir maç olacak. Anadolu Efes yeni oyunculardan kurulu iyi bir takım. Rakibimize saygı duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Melih, yeni yabancı kuralıyla ilgi ise şunları söyledi:



"Türk oyuncular için her sene önemliydi. Belki yabancı oyuncu sayısı fazlaydı. Ama biz her zaman sahaya çıktığımızda kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Türk oyuncular olarak kendimize düşen görevi kaç dakika olursa olsun elimizden geldiğince yaptık. Türk oyuncular olarak bu seneki kuralla beraber daha ciddi sorumluluklar alacağız. Milli takımda da gördüm, herkes bunun bilincinde."



SEKİZKÖK: "MÜZEMİZE YENİ BİR KUPA KOYMAK İSTİYORUZ"



Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.



Sezonun ilk resmi müsabakasında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sekizkök, "Avrupa'nın en kuvvetli takımlarından birine karşı oynayacağız. Kadrosunu koruyan, hatta geliştiren bir takımla oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Sekizkök, çok iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Milli takımdan gelen sporcularımızla beraber antrenman kalitemiz ve tempomuz çok arttı. Kupayı 11. kez almak istiyoruz. Yeni bir kupa. Müzemize yeni bir kupa koymak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Lacivert-beyazlıların kaptanı Doğuş Balbay da THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne damga vurmuş Fenerbahçe ile mücadele edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Çok ciddi bir mücadele olacak. Kazanan kupayı kaldıracak. Umarım galip gelen taraf biz oluruz. Bugün yenilenmiş bir kadromuzla sahada olacağız. Fenerbahçe de çekirdek kadrosunu korumasına rağmen ilavelerle daha güçlü hale geldi. Seyir zevki gerçekten yüksek, güzel bir maç bizleri bekliyor."



Doğuş, yeni yabancı kuralıyla ilgili "Oyuncuların aldığı süre artığında milli takıma gelecek oyuncuların kalitesi ve sayısı da artacaktır. En önemli şey sabır. Bu kural geldi diye bir günde oyuncu çıkartmamız imkansız. Kural kesinlikle Türk oyuncular için avantaj oldu. Uzun vadede Türk basketboluna katkı vereceğine inandığım bir kural." yorumunu yaptı.



CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI YENİLENDİ



Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin otoriteler tarafından Avrupa’nın en iyi ligi olarak gösterildiğini söyledi.



Ligin iki köklü kulübünün Bugün karşılaşacağını belirten Yannier, "Fenerbahçe ve Anadolu Efes hem yurt içinde hem de yurt dışında kazandıkları başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde art arda üçüncü şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde de art arda dördüncü 4'lü Final'ini ve üçüncü finalini oynadı. Anadolu Efes ise PTT Türkiye Kupası'nı 11. kez kaldırdı ve kendisine ait olan rekoru geliştirdi. Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da kendisine ait 10 kupalık rekoru geliştirmeye çalışacak. Fenerbahçe ise bu değerli kupayı 8. kez müzesine götürmeyi hedefliyor." diye konuştu.



Yannier, 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yeniden tasarlandığına değindi. Gümüş renkteki yeni kupa hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yannier, şöyle konuştu:



"Bu sezon ilk defa Cumhurbaşkanlığı Kupası'na özel tasarım yarışması yapıldı. Halka açık yapılan yarışmada 78 aday arasından bir tasarım birinci oldu. Kupanın ortasında Cumhurbaşkanlığı amblemi yer alıyor. En büyük yenilik bu. Kupanın Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edildiğini simgelemesi açısından çok önemli. Aynı zamanda kupanın dikmeleri üzerinde de Türk imparatorluklarını simgeleyen yıldızlar var. Bugün oynanacak müsabakada bu kupa ilk defa sahibini bulacağı için bizim için çok değerli. Yarışmanın sonunda böyle güzel bir kupa ortaya çıktığı için hepimiz çok memnunuz."



Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes arasındaki karşılaşma, Bugün saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.