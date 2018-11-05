Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 5. Haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i konuk edecek. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son karşılaşma dahil son 3 mücadelede Sarı Lacivertli kulübü mağlup eden Anadolu Efes, serisine devam ettirmek için parkeye inecek. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı detaylar
THY Avrupa Ligi ve Tahincoğlu Basketbol Ligi'nde mücadele eden iki ekip, tarihlerindeki 21. mücadelelerine çıkacak. Karşılaştıkları 20 mücadelenin 12'sini kazanan Fenerbahçe, rakibine karşı 8 mücadeleden ise mağlup ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar
FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 5. hafta mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Ülker Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacak. 5 Kasım Pazartesi gübü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
THY AVRUPA LİGİ'NDE 5. HAFTA SONA ERDİ
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının ardından Real Madrid ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta maçları sona erdi.
Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Litvanya'nın Zalgris Kaunas takımını 90-79 mağlup etti. Yenilgisi bulunmayan Rusya'nın CSKA Moskova takımı da sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 69-65'lik skorla geçti.
Geçen hafta derbi maçta Anadolu Efes'e yenilen ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımını 88-84 yendi.
Ligde mücadele eden diğer Türk takımlarından Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanda Baskonia'ya, Anadolu Efes de İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a mağlup oldu.
SONUÇLAR
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 81-80
Buducnost VOLI (Karadağ)-Panathinaikos OPAP (Yunanistan): 67-72
Zalgiris (Litvanya)-Real Madrid (İspanya): 79-90
Khimki (Rusya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 87-72
Barcelona Lassa (İspanya)-Maccabi FOX (İsrail): 74-58
Fenerbahçe-Bayern Münih (Almanya): 88-84
Baskonia (İspanya)-Darüşşafaka Tekfen: 82-56
CSKA Moskova (Rusya)-Olympiakos (Yunanistan): 69-65
PUAN DURUMU
Ligde 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G M AS YS Av. P
1. Real Madrid 5 4 0 476 391 85 10
2. CSKA Moskova 5 5 0 438 392 46 10
3. Fenerbahçe 5 4 1 443 405 38 9
4. AX Armani Exchange Olimpia Milan 5 4 1 428 397 31 9
5. Panathinaikos 5 3 2 418 394 24 8
6. Barcelona Lassa 5 3 2 397 384 13 8
7. Anadolu Efes 5 3 2 423 412 11 8
8. Olympiakos 5 3 2 400 394 6 8
9. Baskonia 5 2 3 399 394 5 7
10. Zalgiris 5 2 3 402 414 -12 7
11. Bayern Münih 5 2 3 385 411 -26 7
12. Khimki 5 1 4 402 418 -16 6
13. Maccabi FOX 5 1 4 386 408 -22 6
14. Darüşşafaka Tekfen 5 1 4 366 412 -46 6
15. Gran Canaria 5 1 4 409 478 -69 6
16. Buducnost VOLI 5 0 5 324 392 -68 5
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