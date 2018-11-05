Fenerbahçe ambargoyu kırdı
72-72’lik skorla uzatmaya giden maçta sarı lacivertliler güldü. Anadolu Efes’e karşı çıktığı son 3 maçı da kaybeden Fenerbahçe, rakibinin koyduğu galibiyet ambargosunu uzatma devresi sonunda kırmayı başardı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Fenerbahçe’nin, Anadolu Efes’i ağırladığı zorlu derbi büyük bir mücadele örneğine sahne oldu. Sarı lacivertliler, normal süresi 72-72 biten karşılaşmada uzatma sonrası 86-79 ile güldü.
Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun maçın hemen başında 3’te 3 dış atış isabeti ile yaktığı meşaleyi, üçüncü periyot sonuna dek Kalinic ve Sloukas devraldı.
VESELY AĞIRLIĞINI KOYUNCA...
Anadolu Efes, Moerman, Dunston ve Beaubois ile mücadeleye tutunurken, devre 44-40 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi.
Lacivert beyazlılar üçüncü periyotta açılan fark yelpazesini son çeyrekte kapattı ve karşılaşma 72-72 ile uzadı. Uzatma devresinde Vesely (toplam 14 sayı) oyuna ağırlığını koyunca başa baş girilen son anlarda ev sahibi güldü: 86-79.
MAÇTAN NOTLAR
Koray Şener anıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 5. hafta maçında Fenerbahçe, Anadolu Efes’i ağırlarken, geçtiğimiz cuma günü Galatasaray derbisinde hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı.
Fenerbahçe sahaya, üzerinde Koray’ın fotoğrafı olan ve “Seni unutmayacağız” yazan bir pankartla çıktı. Karşılaşma öncesi Koray Şener için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Maç başlamadan skorbordda Koray’ın fotoğraf ve videolarından hazırlanmış bir slayt gösterildi.
Başkan ve futbolcular da izledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, sportif direktör Damien Comolli ve futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer ve Harun Tekin de Anadolu Efes maçını locadan izledi.
Ayrıca TBF CEO’su Ömer Onan da, Ali Koç’a eşlik etti.
Maçın adamı: Nikola Kalinic (Fenerbahçe)
Özellikle ikinci yarı ve uzatmada aldığı sorumluluk çok kritikti. Hücumda 17 sayı (toplamda ayrıca 6 ribaund, 4 asist) katkı verip, savunmada da fark yarattı.
Maçın kırılma anı: Fenerbahçeli Sloukas’ın uzatma çeyreğinde bitime 3.31 kala skoru 78-72’ye getiren kritik üç sayılık isabeti.
Maçın hareketi: Anadolu Efes’ten Larkin’in ikinci çeyrekte Fenerbahçe potasından dönen kendi atışını tiplediği basket.
SALON: Ülker
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Kerem Baki
İLK ÇEYREK: 26-23
DEVRE: 44-40
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 57-53
NORMAL SÜRE: 72-72
5 FAULLE ÇIKAN: Melli (Fenerbahçe), Micic (Anadolu Efes)
FENERBAHÇE: Melli 6, Melih 11, Kalinic 17, Sloukas 16, Egehan, Guduric 6, Vesely 14, Sinan, Ali Muhammed 12, Ahmet 4
ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 12, Doğuş 9, Metecan, Birkan, Sertaç 4, Moerman 18, Buğrahan 2, Micic 10, Dunston 16
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