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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.09.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Fenerbahçe altyapıda yeni sisteme geçti

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Fenerbahçe altyapıda yeni sisteme geçti

 Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısı değişen yönetim sistemiyle birlikte oyuncu alım ve gönderimlerinde 5 kademeli inceleme gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe, altyapıda değişen yönetim sistemiyle oyuncu alım ve gönderimlerinde 5 aşamalı inceleme sistemine gitti. Fenerbahçe Futbol Altyapı Genel Koordinatörü Serdar Dayat liderliğinde oluşturulan sistemde müsamaha sıfıra indirildi. Yetenekli olduğu düşünülen oyuncu, oyuncu izleme birimi tarafından takip ediliyor. Oyuncunun eğitimine, aile yapısına önem veriliyor.

Dahilinde futbolcunun yeteneği incelenip raporlanıyor. Rapor sonucunda onay verilen oyuncu yaş grubunda idmanlara çıkıyor ya da hazırlık maçlarında izleniyor. Böylelikle oyuncunun takım içindeki uyumuna da bakılıyor. Bu aşamadan olumlu sonuç alan futbolcu hakkında hem yaş grubunun hocası hem de oyuncu izleme birimi tarafından tekrar rapor hazırlanıyor.

Hazırlanan bu raporları koordinatör Serdar Dayat tarafından incelendikten sonra futbolcunun kulübe katılması için süreç başlatılıyor. Bu süreci en son karar mercii futbol altyapıyı yakından takip eden Sportif Direktör Damien Comolli ve Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetici Selahattin Baki oluyor. Bu süreç aynı şekilde sezon boyunca takip edilen her oyuncu için işletiliyor. Sezon sonunda her birimin vermiş olduğu raporlar ile bir sporcuyla alakalı net karar elde edilmiş olunuyor. Böylelikle altyapının gelişiminde sağlıklı tercihler sağlanmış olunuyor.

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