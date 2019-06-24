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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.06.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Fenerbahçe altyapı seçmelerinin sonuçları belli

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Fenerbahçe altyapı seçmelerinin sonuçları belli

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 15-16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerinin sonuçları belli oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Altyapı Takımları 2019-2020 sezonu öncesi sporcu seçmeleri, Fenerbahçe Futbol Altyapı Oyuncu İzleme Birimi tarafından değerlendirildi.

Fenerbahçe Futbol Altyapı seçmelerine, 847 sporcu İstanbul'dan, 366 sporcu ise şehir dışından olmak üzere toplam 1213 sporcu başvurdu.

CİVAN SEÇMELERİ GEÇEMEDİ

Fenerbahçe Kulübü’nün başlattığı ’Fener Ol’ kampanyasına biriktirdiği formaları satarak katkı sunan 13 yaşındaki Civan Çapraz da seçmelere katılmıştı. Babası Ferhat Çapraz ile birlikte Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ne gelerek seçmelere katılan Çapraz, ikinci değerlendirme aşamasına kalamadı.

Fenerbahçe Kulübü, seçmelere gösterilen rekor düzeyindeki yoğun ilgiye teşekkür ederken, yapılan değerlendirme sonucu futbol altyapı takım antrenmanlarında Fenerbahçe Futbol Altyapı Oyuncu İzleme Birimi tarafından ikinci kez değerlendirmeye alınacak sporcuların isimleri şu şekilde oluştu:

2004

Atacak Büyükeke - 09.01.2004

Berke Bulut - 27.01.2004

Yasin Sağlam - 21.01.2004

2006

Yiğit Başar Demir - 02.02.2006

Özün Arda Sarıtaş - 01.04.2006

2007

Deniz Yazıcı - 26.11.2007

Yusuf Kaan Sevim - 15.01.2007

Muhammed Furkan Suçi - 13.06.2007

Kerem Alçiçek - 13.08.2007

2008

Alparslan Özal - 21.04.2008

Musa Kutlugil - 22.05.2008

Arda Akın - 25.10.2008

2009

Berke Can - 24.07.2009

Yusuf Safa Boztepe - 15.03.2009

Fehmi Akın Güneş - 14.09.2009

2010

Enes Duran - 20.02.2010

Ömer Türk - 11.03.2010

Caner Oral - 04.05.2010

Asil Emir Onan - 10.07.2010

2011

Rüzgar Bektaş - 19.08.2011

Kuzey Kaan Samsun - 10.01.2011

Bartu Seyran - 01.01.2011

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Fenerbahçe altyapı seçmelerinin sonuçları belli

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