Fenerbahçe, Altay Bayındır transferini resmen açıkladı!
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ankaragücü'nün kalecisi Altay Bayındır'ı renklerini kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.
Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz"
A L T A Y B A Y I N D I R. 🧤— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 July 2019
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