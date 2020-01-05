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Haber Giriş: 05.01.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Alpaslan Öztürk'ün peşinde! Transfer...

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Fenerbahçe Alpaslan Öztürk'ün peşinde! Transfer...

Ersun Yanal’ın devre arasındaki transfer listesinde takımı güçlendirmek adına düşündüğü tek yerli olan Göztepe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe, kiralık teklifini iletti.

Göztepe’de geçen sezon ön libero pozisyonunda oynayan ancak bu sezon stoper bölgesinde görev yapan Alpaslan Öztürk, buradaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Stoper ve savunmanın önünde oynamasının yanı sıra sağ bek pozisyonunda da görev alabilen Alpaslan’ın bu çok yönlülüğü, teknik direktör Ersun Yanal’ın da dikkatini çekti. Yanal’ın devre arasındaki transfer listesinde takımı güçlendirmek adına düşündüğü tek yerli olan 26 yaşındaki futbolcu için Kanarya, kiralık teklifini iletti.

İzmir ekibinin de Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak bakan oyuncusuna zorluk çıkarmayacağı ve gereken kolaylığı yapacağı konuşuluyor. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde şekilleneceği ifade ediliyor. (Fanatik)

Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFFyi bekliyor
Göztepe, ayakta seyirci uygulaması için TFF'yi bekliyor
İşte Fenerbahçe'nin ara transfer gündemindeki isimlerSüper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte ise öncelik sol bek transferi... Gazetemiz Fenerbahçe Foto Muhabiri Süleyman Arat, sarı-lacivertli takıma dair son gelişmeleri aktardı...
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