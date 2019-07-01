Fenerbahçe Allahyar'ı resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen İranlı Allahyar Sayyadmanesh transferini 850 bin Euro’ya bitirdi. Transfer kulübün resmi sitesinden de duyuruldu.
Yıllık 300 bin euro alacak 29 Haziran 2001 doğumlu Allahyar, 5 yıllık mukavele imzaladı.
Luiz Gustavo Fenerbahçe'nin radarında;
Görüntüler internete sızdı
Genç ismin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı gezen Allahyar'ın fotoğraf çekiminde olduğu görülüyor
Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası’nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23’e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran’ın Suriye’yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım’ının skor üreten en genç ismi oldu.
Allahyar’ın öne çıkan özellikleri
Süratli ve bitiriciliği yüksek.
Hava toplarında etkili.
Fizik kapasitesi yaşına göre çok iyi.
Ceza alanı dışından şutları başarılı.
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