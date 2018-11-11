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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.11.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Lige iyi bir başlangıç yapamamasının ardından art arda alınan kötü sonuçlar sonrası son sıralara kadar gerileyen Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de sıralama yeniden belirlenecek. Aldığı kötü sonuçlar dolayısıyla düşme potasına kadar gerileyen Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında üç puan alarak üst sıralara yükselmek istiyor. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından moral bulan Sarı Lacivertliler, ligde alacağı galibiyete kilitlendi. Peki, Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. 11 Kasım Pazar günü saat 18.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Alper Ulusoy'un yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİK SAYISI ARTTI

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.

Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var.

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra sakatlık süreci devam eden Mehmet Topal ve Mehmet Ekici de Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.
Fenerbahçe'de daha önce Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Ozan Tufan ve Yassine Benzia kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe topu yere indirmeli.Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - A. Alanyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ayrıca ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
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ALANYASPOR SERGEN YALÇIN'A EMANET

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törende Sergen Yalçın, kendisini sezon sonuna kadar Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sergen Yalçın, törende yaptığı konuşmada, Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Önlerinde uzun bir lig maratonunun olduğunu belirten Yalçın, "Hayırlı bir sezon olur, diye düşünüyorum. Biz geçen sezon Konyaspor'da çalışmıştık. Şimdi tekrar sahanın içine giriyoruz. Bizi uygun gördüğü için de başkana teşekkür ediyorum. Biz buraya çok isteyerek geldik. Bizim için çok uygun bir şehir ve takım. Başarılı olabileceğimiz bir camia olarak görüyorum. İnşallah hayırlısı olur." diye konuştu.

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçına takımı nasıl hazırlayacağına yönelik soru üzerine Sergen Yalçın, takımın başında olmayacağını, Fenerbahçe maçından sonra göreve başlayacağını belirtti.

Ligde her takımın birbirini yenebilecek durumda olduğunu anlatan Yalçın, "Herkes iyi savaşıyor. Hiç belli olmaz. Bu maçı kazanabiliriz de kaybedebiliriz de ama iyi bir oyun olur. Muhtemelen, oyuncular eski hoca yönetiminde herhalde hazırdılar müsabakaya. Çünkü büyük maçlara konsantrasyon sağlamak daha kolay. Oyuncular, otomatikman normal maçlara göre daha ciddi konsantrasyon sağlıyor. Umarım hafta sonu iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, Alanyaspor ile ligdeki hedefleri konusundaki soruya da, "Hedefimiz tabii olacak ama ligin henüz büyük bir bölümü oynanmadı. Önümüzde uzun bir zaman var. Henüz ilk yarıyı oynamadık. Biraz süre verirseniz, bir iki maç oynayalım. Ondan sonra bir hedef koymak daha kolay olur, diye düşünüyorum." cevabını verdi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını ifade etti.

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