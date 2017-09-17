Fenerbahçe Alanya karşısında nefes aldı! 5 gol...

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 55 Welinton Silva), Tzavellas, Birol Parlak, Berkan Emir (Dk. 61 N'Sakala), Efecan Karaca, Taha Yalçıner, Mbilla (Dk. 66 Lungu), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Vagner Love
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar (Dk. 32 Mehmet Ekici) (Dk. 78 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena, Janssen (Dk. 84 Soldado)
Goller: Dk. 16 Janssen, Dk. 45+2 ve 90+5 Valbuena, Dk. 60 Giuliano (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 42 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Neto, Dk. 45 De Souza, Dk. 79 Kameni (Fenerbahçe)
MAÇIN GOL ANLARI
16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ taraftan köşe vuruşu kazanan sarı-lacivertlilerde Valbuena, topu arka direğe ortaladı. De Souza'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlakla altıpas içinde buluşan Janssen, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1
42. dakikada ev sahibi ekip, skorda eşitliği sağladı. Bu dakikada Vagner Love'ın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
45+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanattan Isla'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Valbuena, sağ çaprazdan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
58. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına giren Janssen, Tzavellas'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. 60'ıncı dakikada penaltıyı gole çeviren Giuliano, farkı ikiye çıkardı: 1-3
90+5. dakikada Fenerbahçe skoru 4-1'e taşıdı. Alper Potuk'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Valbuena, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı.
MAÇTAN NOTLAR
Kameni sürprizi
Fenerbahçe çok gol yeme hastalığına çözüm olarak Volkan'ı kulübeye çekip kaleye Kameni'yi çekerek çözüm bulmaya çalıştı. Kameni bu sezon ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.
Turistlerin üzüntüsü
Fenerbahçe'ye izlemek için maça gelen çok sayıda turist passolig nedeniyle maça giremeyip geri döndüler. Yetkililerden yardım isteyen yabancı futbolseverler bir türlü çözüm bulunamayınca geri döndüler.
Yıldırım'dan destek
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezası nedeniyle maça gelemese de takımını otelden moral vererek gönderdi. Çok sayıda Fenerbahçeli yönetici karşılaşmayı protokol tribününde izledi.