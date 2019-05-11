Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi. Fenerbahçe'de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ise kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Kupa şampiyonu Akhisarspor Süper Lig'e veda edebilir

2012-2013 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, bu akşamki Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek. Ligde mütevazı bütçeleriyle başarılı sonuçlara imza atan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon, bu sene tekrar finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nı, sezon başında da TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü

Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Akhisarspor maçı bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, bu akşamki Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek. Sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa maçında penaltılar sonucunda Galatasaray'ı yenerek başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi. Arslan'la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak'la çalışmaya başladı. Ligde son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, bu akşam konuk olacağı Fenerbahçe karşısında olası puan kaybında lige veda edecek. Ege temsilcisi, Fenerbahçe'yi yense bile düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin alacağı bir galibiyetle yine ligden düşecek.



2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de



2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig'de kalmayı başardıktan sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig'e çıkan Akhisarspor, mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza attı. Süper Lig'de 2012-2013'ten beri kesintisiz olarak yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil etti. Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip finalde Galatasaray'la 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta karşılaşacak.



Ligden düşmeyenler



Akhisarspor'un yanı sıra bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile 2. sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor ligden hiç düşmedi. Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşme hattında bulunuyor.



Rakip Fenerbahçe



Akhisarspor, bu akşamki rakibi Fenerbahçe'ye karşı biri Türkiye Kupası Finali olmak üzere son 4 resmi maçını kazandı. Ligin ilk devresinde kendi evinde rakibini 3-0 yenen Akhisarspor, sarı-lacivertli ekibi küme düşme hattına geriletmişti. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupaya uzanan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezonun 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin lider Galatasaray'la puan farkının 6'ya çıkmasına neden olmuştu. Akhisar temsilcisi, geçen sezonun 7. haftasında da iç sahada Fenerbahçe karşısında 1-0 kazanmıştı.

Akhisarspor, Fenerbahçe'ye "ters" geliyor

Ege temsilcisi, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı - İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 13 maçta taraflar altışar galibiyet aldı - İstanbul'da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe'nin 3, Akhisarspor'un 2 galibiyeti bulunuyor



Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı. Ligde geçen sezon evinde 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Ege temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında sahasındaki maçtan da 3-0'lık skorla galip ayrıldı.



Ligde 14. randevu



Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de bu akşam 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 maçta taraflar altışar galibiyet alırken, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 19 golle yanıt verdi.



İstanbul'daki maçlar



Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor 2 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy'de Fenerbahçe 14, Akhisarspor 8 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.